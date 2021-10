Cristiano Ronaldo hat ein Lieblings-Pokémon und es ist nicht Kicklee

Cristiano Ronaldo ist inzwischen 36 Jahre alt, doch seine Profi-Karriere scheint noch ein paar Jahre anzudauern. Immerhin wechselte der Portugiese in dieser Saison noch einmal den Verein und trifft momentan für seine alte Liebe Manchester United wie er will. Doch was, wenn Ronaldo die Fußballschuhe doch eines Tages an den Nagel hängen muss? Vielleicht versucht er sich dann ja als Pokémon-Trainer. Seinen Liebling unter den Taschenmonstern nannte CR7 jetzt schon einmal in einem Interview.

Das ist das Lieblings-Pokémon von Ronaldo

Kicklee, das Monster mit den kräftigen Beinen aus der ersten Generation, wäre wohl die offensichtlichste Wahl, doch Ronaldo hat einen anderen Favoriten. Wirklich überraschend ist sein Liebling aber trotzdem nicht. CR7 favorisiert Quajutsu, im englischen bekannt als Greninja, eines der bekanntesten Pokémon der letzten Ableger:

Quajutsu ist mein Lieblings-Pokémon. Außerdem habe ich diesen komischen Satz von einem Pokémon-Youtuber gehört. Irgendwas mit Koga komm zu mir zurück? Wer ist Koga?

Koga, für alle, die es interessiert, ist ein wiederkehrender Trainer der Pokémon-Reihe, der am liebsten mit Gift-Monstern antritt. Er lehrt anderen Ninjutsu und hat somit eine gewisse Verbindung zu Quajutsu.

Das ist Quajutsu

Quajutsu ist ein Ninja-Pokémon mit den Elementen Wasser und Unlicht und die letzte Entwicklungsstufe von Froxy, einem Starter aus Pokémon X und Y. Quajutsu hat es in den letzten Jahres zu großer Popularität geschafft und hat sowohl in der Anime-Serie als auch im Live-Action-Film Detective Pikachu prominente Auftritte. 2020 gewann Quajutsu als erstes Taschenmonster überhaupt die Wahl zum Pokémon des Jahres.

Cristiano Ronaldo ist mit seiner Wahl also nicht alleine. Lasst uns wissen, was ihr von Quajutsu haltet und welches euer liebstes Taschenmonster ist.