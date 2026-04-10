Fastfood-Kette hat das Crossover zwischen Mario Galaxy Movie und Star Fox schon vor 30 Jahren vorhergesagt

So sieht Star Fox Fox McCloud im Super Mario Galaxy-Film aus.

Es geschehen Zeichen und Wunder: Fox McCloud aus Star Fox taucht nicht nur im neuen Super Mario Galaxy-Film auf. Das Crossover wurde offenbar schon vor knapp 30 Jahren vorhergesehen. Okay, ganz ernstgemeint ist das natürlich nicht, aber das macht es nicht weniger witzig.

Super Mario Galaxy-Filmauftritt von Star Fox wurde 1997 vorausgesagt

Bisher gab es nie ein richtiges Crossover zwischen den Super Mario- und Star Fox-Spielen. Okay, beide Figuren treten natürlich gemeinsam in den Smash Bros-Titeln auf, aber das war es dann auch schon. Aber auf der großen Leinwand sind sich die beiden Kult-Figuren jetzt doch begegnet.

2:04 Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere

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Genau dieses Aufeinandertreffen sorgt aktuell für Furore. Unter anderem, weil es Gerüchte rund um ein neues Star Fox-Spiel für die Switch 2 gibt. Aber auch, weil ein Twitter-User diesen besonders amüsanten Fund gemacht hat: Die Taco Bell-Fastfood-Kette hat Fox McCloud und Super Mario schon im Jahr 1997 zusammen abgelichtet.

Das große Aufeinandertreffen der beiden Ikonen wurde also gewissermaßen schon vor knapp 30 Jahren prophezeit – wenn auch nicht direkt. Ihr merkt schon, das Ganze muss natürlich mit einem Augenzwinkern verstanden werden, aber die Verbindung wirkt schon kurios. Hier könnt ihre euch das Bild dazu ansehen:

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In der Community sorgt das natürlich für große Belustigung. Auch wenn sich viele selbstverständlich nicht nehmen lassen, darauf hinzuweisen, dass es sich dabei höchstwahrscheinlich einfach nur um eine Werbung für den Nintendo 64 gehandelt hat.

Wenn wir uns die damalige Marketingkampagne etwas genauer ansehen, erhalten wir womöglich auch schon den einen oder anderen Ausblick darauf, was uns in einem dritten Super Mario-Kinofilm erwarten könnte. Womöglich kommt es zu einem Killer Instinct- und Star Wars-Crossover!

Third Super Mario Bros movie spoilers pic.twitter.com/Qv6zqPaMiB — Greedy Avatar (@deltared1994) April 8, 2026

Auch das solltet ihr selbstverständlich nicht ganz ernst nehmen, aber höchst amüsant wäre es natürlich schon, sollte sich so etwas bewahrheiten.

Welche Nintendo-Kinofilme wirklich noch kommen (könnten)

Dass ein dritter Super Mario-Film ins Kino kommt, dürfte angesichts des durchschlagenden Erfolgs der ersten beiden Streifen (und dank der Post Credit-Szene in Super Mario Galaxy) ziemlich sicher feststehen.

Dann gibt es da noch einen Donkey Kong-Film, der bereits in Arbeit sein soll und sich selbstverständlich um den liebenswerten Affen dreht.

Aber auch einige andere Spinoffs wären denkbar, wie zum Beispiel ein Film, in dem es um Peach und Rosalina (und Daisy?) dreht. Zusätzlich können wir uns jetzt auch einen Star Fox-Film gut vorstellen.

Welche Nintendo-Filme wünscht ihr euch für die Zukunft?