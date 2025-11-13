Jetzt im PS Store-Sale: Dieses knallharte und wunderschöne Spiel hat mich gebrochen - und ich liebe es genau deshalb abgöttisch

Jetzt im Angebot im PS Store: Cuphead.

Es gibt Spiele, die so schwer sind, dass ich meine Zähne am liebsten in meinen Controller graben würde, um meinen Frust abzulassen. Aufgeben? Trotzdem keine Option! Weil's trotzdem furchtbar motivierend ist und einfach Spaß macht – auch wenn ich dafür durch die Videospiel-Hölle gehe.

Cuphead ist einer dieser Titel. Das knallharte Run&Gun befindet sich im Zuge des aktuellen November-Sales im PS Store im Angebot. Zeit, euch eines meiner absoluten Lieblingsspiele dieses Genres mal genauer vorzustellen.

Das aktuelle PS Store-Angebot im Überblick:

Spiel: Cuphead

Preis im Sale: 13,99 Euro (vorher 19,99 Euro)

13,99 Euro (vorher 19,99 Euro) Plattform: PS4

PS4 Im Angebot bis: 22.11.2025

0:58 Cuphead - Launch-Trailer zum bockschweren Jump&Run für Xbox One & PC - Launch-Trailer zum bockschweren Jump&Run für Xbox One & PC

Darum solltet ihr Cuphead unbedingt zocken

Cuphead ist ein sogenanntes Run&Gun, das euch in die Rolle des titelgebenden Tassenkopfs versetzt. Dabei steuert ihr den kleinen Helden (und seinen Kumpel Mugman, wenn ihr im Koop zockt) über eine Oberweltkarte, um einen Bossgegner nach den anderen anzusteuern.

Die Bosskämpfe selbst mixen Shoot 'em Up-, Bullet Hell- und teils Platforming-Mechaniken miteinander – und das fordert nicht nur euer spielerisches Können, sondern auch eure Frustresistenz.

Denn eines kann ich euch versprechen: Ihr werdet in Cuphead sehr oft ins Gras (oder eher gesagt: Ins Porzellan beißen).

Aber genau, das macht den Titel für mich so besonders. Ähnlich wie in Dark Souls oder Bloodborne muss ich auch in Cuphead darauf achten, mir die Bewegungs- und Angriffsmuster der Bossgegner genau einzuprägen. Das erfordert viel Geduld und Durchhaltevermögen. Und gelingt es mir dann endlich, einen Fiesling zu bezwingen, dann ist das Glücksgefühl umso größer.

Cuphead ist zwar schwer, bleibt dabei aber stets fair: Alles, was nötig ist, ist ein hohes Maß an Durchhaltevermögen und der Wille zu lernen.

Linda Sprenger Meine Frustresistenz ist eigentlich recht niedrig. Eigentlich. Einige wenige Spiele schaffen es, dass ich trotz eines hohen Schwierigkeitsgrades an der Stange bleibe. Neben Cuphead gehören für mich außerdem FromSoftware-Titel wie Bloodborne, Dark Souls oder Elden Ring dazu. Diese Titel schaffen es, mich zu motivieren und über mich hinaus zu wachsen – dank ihres einzigartigen Spielkonzepts und Belohnungsgefühls.



Das Gefühl, endlich einen schier unüberwindbaren Boss bezwungen zu haben, beflügelt mich so sehr, dass ich vorherige gescheiterte Versuche direkt vergesse und den Controller einfach nicht mehr niederlegen kann.

Cuphead ist ursprünglich im September 2017 für den PC und die Xbox One erschienen. Knapp zwei Jahre später schaffte der Titel den Sprung auf die Nintendo Switch. Seit 2020 ist Cuphead dann schließlich auch für die PlayStation 4 erhältlich.



Und an dieser Stelle will ich von euch wissen: Werdet ihr euch Cuphead schnappen? Welche Empfehlungen für ähnliche Titel oder Genrevertreter habt ihr außerdem auf Lager? Teil es gerne unten in der Kommentarsektion!