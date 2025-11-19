Cyberpunk 2077 sah schon immer verdammt gut aus, aber aktuelle Mods heben es auf ein Level, das kaum noch von der Realität zu unterscheiden ist

Cyberpunk 2077 wirkt vor allem auf einem mächtigen PC mit Ray- oder Path-Tracing wirklich beeindruckend. Aber mit Mods geht da oft sogar noch ein bisschen mehr.

David Molke
19.11.2025 | 18:29 Uhr

Cyberpunk 2077 lebt von Neonlichtern, Spiegelungen und dem nächtlichen Night City-Vibe. Cyberpunk 2077 lebt von Neonlichtern, Spiegelungen und dem nächtlichen Night City-Vibe.

Früher hieß es "Can it run Crysis?" – heute könnt ihr eure Gaming-Rechner mit Cyberpunk 2077 an ihre Grenzen bringen. Wer die volle Path Tracing-Dröhnung bei akzeptabler Framerate will, braucht schon einen echten Monster-Rechner. Aber den Moddern dieser Welt reicht das nicht, sie kitzeln auch noch das letzte bisschen Fotorealismus aus dem Grafikkracher.

Cyberpunk 2077 sieht mit diesen Mods einfach nur umwerfend gut aus

Das normale Cyberpunk 2077 hat zwar mittlerweile auch schon wieder einige Jahre auf dem Buckel, gehört auf dem PC dank echtem, kompromisslosem Path Tracing aber nach wie vor zur absoluten Speerspitze, was Grafik-Qualität angeht. Selbst die Vanilla-Version übertrifft sämtliche Konsolen-Fassungen um Längen, wenn sie auf einem entsprechend potenten PC gezockt wird.

Video starten 1:04 Cyberpunk: Edgerunners - Erster offizieller Teaser zur 2. Staffel

Der Look und die Art Direction ist natürlich nicht jedermanns Geschmack und der PC als offene Plattform lädt dazu ein, selbst Hand anzulegen. Was viele Fans natürlich bis zum Abwinken machen. Es gibt bereits unzählige beeindruckende Videos, die zeigen, was mit Hilfe von selbstgemachten Mods noch aus Cyberpunk 2077 herausgeholt werden kann.

Eines der neuesten Videos wollen wir euch nicht vorenthalten. Weil es einfach fantastisch aussieht und unglaublich viel Spaß macht, sich den Grafik-Traum anzuschauen. Egal, ob das Auto einfach nur stillsteht und wir die Reflexionen auf dem Lack genießen können, oder ob die Karosse durch das nächtliche Night City brettert. Die vielen bunten Neonlichter und unzähligen Spiegelungen wirken einfach krass:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Leider lässt die schäbige Reddit-Videokomprimierung nur ansatzweise erahnen, wie gut das Ganze in 4K aussehen muss. Aber wenn das Gezeigte selbst in diesem Zustand so bleibenden Eindruck hinterlässt, will das schon etwas heißen.

Welche Mods kommen dabei zum Einsatz? Falls ihr jetzt selbst ausprobieren wollt, ob ihr euer Cyberpunk 2077-Erlebnis nicht auch noch ein bisschen mehr tunen können, versucht es mit den folgenden Mods: NovaLUT, NovaENV, Environment Textures Overhaul 4K, Improved environment LODs und Reshade.

Mehr Cyberpunk 2077-News:
Cyberpunk 2077 auf der Steam Machine: So gut läuft der Grafikkracher auf der neuen Konkurrenz für PS5, Switch 2 und Xbox Series S/X
von David Molke
"Melde dich": Die Chancen, dass Keanu Reeves im Cyberpunk 2077-Sequel mitspielt, sind soeben massiv gestiegen
von David Molke
Cyberpunk 2077-Spieler hat Johnny Silverhands mittelalterlichen "Vorfahren" gefunden
von Stephan Zielke

In den Kommentaren werden bei diesem Anblick direkt Erinnerungen an die Need for Speed-Reihe wach. Gleichzeitig wird natürlich debattiert, ob die Mods die Art Direction der Spiele verfälschen und ob diese Art von Video einfach nur wegen der vielen Lichter, Spiegelungen und Pfützen so gut aussieht. Womöglich sind sie oft auch nachträglich stark bearbeitet und sehen in Bewegung ganz anders aus.

Wie gefällt euch der Look im Video? Spielt ihr generell lieber das unveränderte Original?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Cyberpunk 2077
Amazon
Cyberpunk 2077
ab 79 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077

Genre: Rollenspiel

Release: 10.12.2020 (PC, PS4, Xbox One, Stadia), 1. Quartal 2022 (PS5, Xbox Series X/S), 05.06.2025 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Cyberpunk 2077 sah schon immer verdammt gut aus, aber aktuelle Mods heben es auf ein Level, das kaum noch von der Realität zu unterscheiden ist

vor 5 Tagen

Cyberpunk 2077 auf der Steam Machine: So gut läuft der Grafikkracher auf der neuen Konkurrenz für PS5, Switch 2 und Xbox Series S/X

vor 2 Wochen

"Melde dich": Die Chancen, dass Keanu Reeves im Cyberpunk 2077-Sequel mitspielt, sind soeben massiv gestiegen

vor 3 Wochen

Cyberpunk 2077-Spieler hat Johnny Silverhands mittelalterlichen "Vorfahren" gefunden

10.10.2025

Cyberpunk 2077-Fan greift Gegner an, fliegt plötzlich durch die Map und landet unverhofft im Geheimturm, in dem Johnnys Flashbacks stattgefunden haben
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Assassins Creed Mirage ist für mich seit dem neuen Update eine Qual und braucht dringend einen Hotfix

vor 2 Minuten

Assassin's Creed Mirage ist für mich seit dem neuen Update eine Qual und braucht dringend einen Hotfix
Ein Stück fürs Museum - PlayStation-Fan ergattert PS3, die noch auf Version 1.0 ist und Community sagt: Update sie ja nicht

vor 16 Minuten

"Ein Stück fürs Museum" - PlayStation-Fan ergattert PS3, die noch auf Version 1.0 ist und Community sagt: "Update sie ja nicht"
Battlefield 6: Auf der Eastwood-Map könnt ihr ein witziges Breaking Bad-Easter Egg finden - habt ihr es schon entdeckt?

vor 36 Minuten

Battlefield 6: Auf der Eastwood-Map könnt ihr ein witziges Breaking Bad-Easter Egg finden - habt ihr es schon entdeckt?
LEGO-Fan baut perfektes Star Wars-Weihnachtsmodell und kauft dafür neun Mal den gleichen AT-AT

vor 49 Minuten

LEGO-Fan baut perfektes Star Wars-Weihnachtsmodell und kauft dafür neun Mal den gleichen AT-AT
mehr anzeigen