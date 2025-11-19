Cyberpunk 2077 sah schon immer verdammt gut aus, aber aktuelle Mods heben es auf ein Level, das kaum noch von der Realität zu unterscheiden ist

Cyberpunk 2077 lebt von Neonlichtern, Spiegelungen und dem nächtlichen Night City-Vibe.

Früher hieß es "Can it run Crysis?" – heute könnt ihr eure Gaming-Rechner mit Cyberpunk 2077 an ihre Grenzen bringen. Wer die volle Path Tracing-Dröhnung bei akzeptabler Framerate will, braucht schon einen echten Monster-Rechner. Aber den Moddern dieser Welt reicht das nicht, sie kitzeln auch noch das letzte bisschen Fotorealismus aus dem Grafikkracher.

Cyberpunk 2077 sieht mit diesen Mods einfach nur umwerfend gut aus

Das normale Cyberpunk 2077 hat zwar mittlerweile auch schon wieder einige Jahre auf dem Buckel, gehört auf dem PC dank echtem, kompromisslosem Path Tracing aber nach wie vor zur absoluten Speerspitze, was Grafik-Qualität angeht. Selbst die Vanilla-Version übertrifft sämtliche Konsolen-Fassungen um Längen, wenn sie auf einem entsprechend potenten PC gezockt wird.

1:04 Cyberpunk: Edgerunners - Erster offizieller Teaser zur 2. Staffel

Der Look und die Art Direction ist natürlich nicht jedermanns Geschmack und der PC als offene Plattform lädt dazu ein, selbst Hand anzulegen. Was viele Fans natürlich bis zum Abwinken machen. Es gibt bereits unzählige beeindruckende Videos, die zeigen, was mit Hilfe von selbstgemachten Mods noch aus Cyberpunk 2077 herausgeholt werden kann.

Eines der neuesten Videos wollen wir euch nicht vorenthalten. Weil es einfach fantastisch aussieht und unglaublich viel Spaß macht, sich den Grafik-Traum anzuschauen. Egal, ob das Auto einfach nur stillsteht und wir die Reflexionen auf dem Lack genießen können, oder ob die Karosse durch das nächtliche Night City brettert. Die vielen bunten Neonlichter und unzähligen Spiegelungen wirken einfach krass:

Leider lässt die schäbige Reddit-Videokomprimierung nur ansatzweise erahnen, wie gut das Ganze in 4K aussehen muss. Aber wenn das Gezeigte selbst in diesem Zustand so bleibenden Eindruck hinterlässt, will das schon etwas heißen.

Welche Mods kommen dabei zum Einsatz? Falls ihr jetzt selbst ausprobieren wollt, ob ihr euer Cyberpunk 2077-Erlebnis nicht auch noch ein bisschen mehr tunen können, versucht es mit den folgenden Mods: NovaLUT, NovaENV, Environment Textures Overhaul 4K, Improved environment LODs und Reshade.

In den Kommentaren werden bei diesem Anblick direkt Erinnerungen an die Need for Speed-Reihe wach. Gleichzeitig wird natürlich debattiert, ob die Mods die Art Direction der Spiele verfälschen und ob diese Art von Video einfach nur wegen der vielen Lichter, Spiegelungen und Pfützen so gut aussieht. Womöglich sind sie oft auch nachträglich stark bearbeitet und sehen in Bewegung ganz anders aus.

Wie gefällt euch der Look im Video? Spielt ihr generell lieber das unveränderte Original?