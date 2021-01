Bei Anruf Bug: Glitch macht Cyberpunk 2077 zum Horror-Spiel

Telefonanrufe sind ein bekanntes Klischee des Horror-Genres. Der Protagonist hat jemanden an der Strippe, und dann stellt sich heraus, dass derjenige ihn beobachtet bei ihrem Gespräch beobachtet. Einigen Spieler*innen in Cyberpunk 2077 ist genau das passiert. Reddit-Nutzer The_Cluster01 schreibt, dass er oder sie nach dem Ende des Spiels noch einmal alle Kontakte anrufen wollte, um sich zu verabschieden. Dann passierte folgendes:

Dass Rogue während eines Telefonats neben V auftaucht, scheint kein Einzelfall zu sein und auch andere NPCs zu betreffen. BullsBlackhawks schreibt: "Mir ist dasselbe passiert, allerdings im Aufzug von Vs Wohnung. Das lustige ist, dass sie seitdem nicht mehr von dort verschwunden ist." Bei manchen sind es auch nur Klamotten, die sie heimsuchen: "Ich habe sie früh im Spiel angerufen, und seitdem befindet sich ihr gelbes Shirt in der Ecke meiner Wohnung", schreibt Guerrin_TR.

Weitere lustige und erschreckende Bugs in Cyberpunk 2077 findet ihr hier:

Wie kommt es zu dem Bug?

CD Projekt Red scheint bei den Videotelefonaten eine verbreitete Technik zu verwenden. Die Entwickler verstecken den Charakter, den ihr in dem kleinen Fenster seht, einfach irgendwo in der Nähe, denn irgendwo muss er ja animiert werden. "Meint ihr etwa, die Animation findet nur in dem kleinen Fenster statt?", fragt ein Reddit-Nutzer unter dem Video, "Das ergibt bei einer Game Engine nicht wirklich Sinn."

Warum Linda der Meinung ist, dass die Anrufe in Cyberpunk 2077 ohnehin nerven, erfahrt ihr in diesem Artikel:

90 9 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077: Nervige Anrufe rauben mir den Spaß an der Open World

Nur dass Spieler*innen das komplette Modell natürlich niemals zu Gesicht bekommen sollten. Anscheinend sind die Koordinaten für die Modelle der jeweiligen NPCs durcheinander geraten, so dass sie in der Nähe von V auftauchen. Warum sie teilweise das ganze Spiel über an bestimmten Orten verweilen, ist eine andere Frage. Eventuell ist der Code von Cyberpunk 2077 ja verflucht...

Habt ihr schon verrückte Bugs in Night City entdeckt?