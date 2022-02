Cyberpunk 2077-Demo geleakt, Release mit Patch 1.5 sehr wahrscheinlich

Heute um 16 Uhr knipsen CD Projekt in Night City erneut die Lichter an, verraten mit großer Wahrscheinlichkeit während eines Livestreams, wie es in Cyberpunk 2077 durch Patch 1.5 künftig weitergeht. Verraten wohl, welche Änderungen das Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S bringt. Was uns heute wohl ebenfalls erwartet, ist die Ankündigung einer kostenlosen Demo für die Current-Gen, zumindest wenn wir einem Leak Glauben schenken.

Werbeanzeige leakt Cyberpunk-Demo für PS5 und Xbox Series X/S

Darum geht's: Auf der spanischen Gaming-Seite 3D Juegos ist eine sehr eindeutige Werbeanzeige erschienen, die eine kostenlose Demo-Version von Cyberpunk 2077 für PS5 und Xbox Series X/S bewirbt. Übersetzt steht dort "Kostenlose Demo-Version", die auch sogleich verfügbar sein soll. (via Wccftech)

Es ist daher gut möglich, dass im Anschluss an den Livestream die Demo relativ zeitnah erscheint. Ob auch für die Last-Gen, sprich PS4 und Xbox One, ist noch offen.

Weiterer Hinweis auf baldigen Cyberpunk-Patch 1.5

Derweil ist noch ein weiterer recht klarer Hinweis aufgetaucht, dass schon in Kürze das sogenannte Next-Gen-Upgrade des Action-RPGs erscheint. So wird das Spiele-Symbol auf Xbox Series X/S mittlerweile als optimiert angezeigt, erkennbar durch "X/S" im linken unteren Bereich des Bildes:

Darauf aufmerksam gemacht hat Verge-Redakteur Tom Warren via Twitter. Sollte es um 16 Uhr offizielle Infos seitens CD Projekt geben, werden wir euch darüber informieren.

Das steckt in Patch 1.5

Mit Patch 1.5 für Cyberpunk 2077 erwartet uns nach Upgrade 1.3 das wohl bislang größte Update, das neben den technischen Verbesserungen für PS5 und Xbox Series X/S, sowie Bugfixes auch viele neue Inhalte bringen soll. Welche das sein könnten, hat Kollegin Linda für euch aufgeführt. Heiß gehandelt wird beispielsweise die nachträgliche optische Anpassung von V, verbesserte Romanzen oder auch das Schnellreise-System via Monroail.