Cyberpunk 2077 zählt aktuell zu den meist erwarteten Spielen. Wann ihr endlich loslegen könnt, steht aber noch gar nicht fest. Jetzt kommt aber wieder etwas Bewegung in die Sache: CD Projekt RED deutet an, dass es möglicherweise gar nicht mehr so lange dauert, bis es soweit ist. Außerdem braucht ihr dann vielleicht noch nicht mal eine Konsole, um das neue RPG der The Witcher-Macher zu spielen: Der Entwickler verhandelt mit Google über einen Stadia-Release.

Cyberpunk 2077 für Stadia? CD Projekt RED spricht mit Google

So viele Fragen zu Stadia: Googles neuer Streaming-Service soll noch dieses Jahr durchstarten. Aktuell gibt es mit Doom Eternal und AC: Odyssey aber nur zwei große Titel, die definitiv an Bord sind. Weitere Spiele, Preisgestaltung und vieles mehr bleibt vorerst unklar.

Cyberpunk 2077 wäre ein perfekter Kandidat. Fest steht, dass Google mehr Spiele braucht, um Gamern das Angebot schmackhaft zu machen. Cyberpunk 2077 würde sich dazu ideal eignen, weil so viele Leute so sehnsüchtig auf das neue Spiel der Witcher-Macher warten.

Die Verhandlungen laufen: Wie CD Projekt RED in einer Investoren-Finanzkonferenz erklärt hat, befindet sich der Entwickler bereits mit Google in Gesprächen rund um einen möglichen Stadia-Release. Allerdings gebe es aktuell noch keine konkreten Ergebnisse mitzuteilen.

Möglicherweise erscheint Cyberpunk 2077 also nicht nur für PC und Konsolen, sondern über Googles Streaming-Plattform Stadia auch für jedes Gerät, das eine gute Internetverbindung hat. Mit etwas Glück vielleicht sogar als Launch-Titel.

Neues Cyberpunk 2077-Video:

Die perfekte Ausrede, um nochmal das Gameplay zu bewundern

Cyberpunk 2077 ist womöglich schon fast fertig

Release doch nicht erst 2020? Auf der E3 2019 wird allem Anschein nach der Release-Termin für Cyberpunk 2077 verkündet. Der könnte schon sehr viel früher auf uns zukommen, als bisher immer vermutet wurde. Möglicherweise ist das Spiel nämlich schon fast fertig.

Fortgeschrittene Entwicklung: Zumindest erklärt der CD Projekt RED-Boss Adam Kicinski, dass sich die Entwicklung von Cyberpunk 2077 in einem "fortgeschrittenen Stadium" befindet. Das klingt danach, als befände sich das Ganze auf der Zielgeraden, auch wenn es natürlich nichts Definitives ist.

Das lässt es jedenfalls realistischer erscheinen, dass das Spiel womöglich doch noch dieses Jahr erscheint. Zeitlich passt das auch zur Termin-Enthüllung auf der E3. Wenn sich CD Projekt RED und Google einigen sollten, kommen Cyberpunk 2077 und Stadia womöglich sogar gleichzeitig.

Was plant CD Projekt RED für das Marketing? In derselben Investoren-Konferenz wurde unter anderem auch über die Marketing-Strategien zu Cyberpunk 2077 gesprochen. Die sollen in erster Linie über die jeweiligen Publisher laufen und von ihnen finanziert werden. In Europa fällt die Aufgabe dann Bandai Namco zu.

Durch die zunehmende Digitalisierung des Marktes erwarte CD Projekt RED allerdings, dass das Marketing günstiger ausfallen könnte, als es bei The Witcher 3 der Fall war. (via GamingBolt & ComicBook)

Wie fändet ihr es, Cyberpunk 2077 über Google Stadia zu streamen? Glaubt ihr an einen Release in 2019?

Cyberpunk 2077 - Artworks ansehen