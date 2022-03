Cyberpunk 2077-Fan findet nach Patch 1.5 neuen mysteriösen NPC mit seltsamer Mini-Quest

Cyberpunk 2077 hat mit Update 1.5 jede Menge Verbesserungen bekommen – und vielleicht auch eine mysteriöse Mini-Quest. Die war wohl vorher nicht dort und wirkt einigermaßen rätselhaft. Sie funktioniert anders als normale Quests und hinterlässt bei uns und vielen Fans vor allem jede Menge Fragezeichen. Eventuell kommt da noch mehr, das Ganze ist unfertig oder es handelt sich dabei um den Teil einer größeren Sache.

Darum geht's: Seit Update 1.5 gibt es in Cyberpunk eine seltsame neue Quest. V kann einem neuen NPC begegnen und der Charakter steht einfach nur am Wasser und heult.

Es gibt keinen Dialog oder einen Auftrag oder die Möglichkeit, mit dem Menschen zu reden. Aber wir können in der Nähe tauchen, einen Schlüssel finden und ihn dieser Person geben. Die hört daraufhin auf zu weinen, freut sich sehr, bedankt sich, zieht ihr Smartphone heraus – und das war's.

Hier könnt ihr euch die eher ungewöhnliche Mini-Mission im Video anschauen:

Fans rätseln jetzt natürlich, was es damit auf sich hat. Wieso ist diese neue Mini-Quest so seltsam anders als die normalen Nebenmissionen und was hat das alles zu bedeuten? Handelt es sich dabei einfach um eine nicht ganz fertig programmierte Angelegenheit, die zu früh im Spiel ist oder soll das genau so sein?

Bedeutet der Code mehr? Besonders mysteriös wirkt das Ganze natürlich, weil auf dem Smartphone-Display am Schluss dieser rätselhafte Code zu sehen ist. Der könnte irgendwo eingegeben irgendetwas bewirken. Eventuell hängt hier also noch viel mehr dran und wer weiß, vielleicht haben wir es hier mit einer groß angelegten Schnitzeljagd und einem Easter-Egg zu tun.

Aber freut euch nicht zu früh! Es kann natürlich genauso gut sein, dass wir es hier mit einem Überbleibsel zu tun haben, dem keine größere Bedeutung zukommt. Vielleicht handelt es sich einfach um eine unfertige Quest oder um Versatzstücke, die ganz woanders hingehören oder noch gar nicht im Spiel sein sollten.

Wie findet ihr die vielfältigen Verbesserungen in Cyberpunk 2077 seit Update 1.5? Was gefällt euch am besten?