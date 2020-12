In dieser Woche ist es endlich so weit und das heiß erwartete SciFi-RPG Cyberpunk 2077 erscheint für PS4, Xbox One und den PC. Auf den im November erschienenen PS5 und Xbox Series X/S könnt ihr den Titel zwar auch spielen, allerdings nur in der jeweils abwärtskompatiblen Version. Eine dedizierte und für Next Gen optimierte Version wird erst im nächsten Jahr erscheinen.

Und da Technik für einige von euch sicherlich wichtig ist, wollten wir in einer Umfrage von euch wissen, ob ihr auf die PS5- und Xbox Series X/S-Version des Spiels warten wollt und euch erst mit der optimierten Version in die dystopische Metropole Night City stürzen wollt. Oder ob ihr so schnell wie möglich auf den "alten" Konsolen loslegen oder erst Tests abwarten wollt.

Die Umfrageergebnisse im Überblick

Ja, ich will mit der optimierten Version loslegen: 1596 Stimmen

Nein, ich will so schnell wie möglich spielen: 752 Stimmen

Nein, ich kaufe jetzt und rüste später nach: 430 Stimmen

Ich warte erstmal Tests ab und entscheide dann: 396 Stimmen

Gesamt: 3174 (Stand: 8.12.2020)

Die Ergebnisse sind eindeutig: Fast 50 Prozent aller Befragten will erst die PS5/Xbox Series X/S-Version abwarten und damit mit der bestmöglichen Konsolenversion das neueste Abenteuer aus dem Hause CD Projekt Red angehen.

Das ist insofern überraschend, als das es noch kein konkretes Release-Datum für die Upgrade-Versionen gibt. In Anbetracht der zahlreichen Verschiebungen des Spiels könnte die Wartezeit auf die Upgrade-Fassungen also auch länger ausfallen als aktuell vermutet.

Die "Nicht-Wartenden" kommen kombiniert immerhin auf 1182 Stimmen, ein signifikanter Anteil will also weiterhin so schnell wie möglich loslegen, zumal das Spiel ja bereits ab dem 10. Dezember erhältlich ist.

Stimmen aus der Community

In den Kommentaren unter dem Umfrage-Aufruf haben sich einige GamePro-User*innen zu Wort gemeldet und sich zu ihrer jeweiligen Entscheidung geäußert. Wartende und Nicht-Wartende halten sich dabei in etwa die Waage.

Mr_diggär: "Ich werde es am 10.12. für die PS4 kaufen und auf der PS5 spielen. Hab jetzt lange genug auf Cyberpunk gewartet [...]

Valvatores: "Das wird sofort am 10. Dezember auf der PS4 gezockt. Und später auf der PS5 dann halt nochmal [...]"

Ledis160417: "Bin hin- und hergerissen. Habe solange gewartet, dass ich ja jetzt noch ein bisschen länger warten könnte. [...]"

xK1xx: "Ich werde auf jeden Fall bis zur optimierten Version warten. [...]"

enterGAMEnt T: "Ich habe solange drauf gewartet, ich warte auch gerne länger. Ich habe eine neue Konsole zu Hause und möchte, dass sie auch genutzt wird. [...]"

LetalisInsania: "Ich warte. Hab noch genug Spiele in der Pipeline. [...]"

Strumpfh0s3: "Ich werde direkt loslegen auf meiner Series X, mir ist das bisschen Grafik-Bling-Bling, was man durch das Update mehr bekommt, nicht so wichtig. [...]"

Interessant zudem: In einigen Kommentaren wird auch der PC erwähnt. Offenbar erwägen einige, das Spiel zunächst auf dem PC zu zocken und die Konsolenfassung komplett außen vor zu lassen.

So gut ist Cyberpunk 2077 wirklich

Kollege Dennis hat sich in den letzten Tagen die Nächte um die Ohren geschlagen und das Cyberpunk 2077 komplett durchgespielt. Was das Rollenspiel gut macht - und was weniger - verrät er euch in seinem großen Test zum Spiel:

Vielen Dank für eure Teilnahme an der Umfrage und eure Kommentare!