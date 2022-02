Cyberpunk 2077-Update 1.5 ehrt Jackie endlich so, wie er es verdient

Cyberpunk 2077 hat diese Woche Update 1.5 und gleichzeitig auch endlich das Next Gen-Upgrade für PS5 und Xbox Series S/X erhalten. Beides sorgt aktuell für viel Begeisterung unter Fans, weil das Spiel jetzt langsam annähernd so ist, wie es eigentlich vor über einem Jahr zum Launch sein sollte. Ein kleine, aber feine Neuerung ehrt jetzt einen der wichtigsten Charaktere des gesamten Spiels auf rührende Weise: Jackie.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

Darum geht's: In Cyberpunk 2077 spielt Jackie eine sehr wichtige Rolle. Er zählt zu den ersten Charakteren, mit denen wir es zu tun bekommen und wir machen gemeinsam mit dem sympathischen Typen ordentlich Welle. Zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt...

Jackies tragischer Tod lässt sich in Cyberpunk 2077 nämlich schlicht nicht vermeiden. Egal, was ihr anstellt, welche Dialogoptionen ihr wählt oder für welche Vorgehensweisen ihr euch entscheidet. Am Ende dieser einen Mission in Akt 1 segnet Jackie das Zeitliche, nachdem er angeschossen wurde.

Und das war es dann. Es gibt danach in Cyberpunk 2077 keine richtigen Erinnerungen an die gemeinsame Zeit und keine Möglichkeit, das Erlebte angemessen Revue passieren zu lassen oder Jackie irgendwie nochmal die Ehre zu erweisen, wie er es verdient hätte. Dabei haben wir es hier mit einem der coolsten und beliebtesten Charaktere des ganzen Spiels zu tun.

Update 1.5 ändert das in gewisser Weise: Mit dem umfangreichen Update 1.5 haben sehr viele große Änderungen Einzug gehalten, das komplette Perk-System wurde überarbeitet, das Fahrverhalten angepasst und vieles, vieles mehr. Für die Emotionen vieler Fans dürfte aber dieses kleine Detail eine viel größere Wirkung haben:

Wir können an der Afterlife-Bar in Cyberpunk 2077 jetzt einen Jackie Welles bestellen. Der funktioniert zwar wie gewohnt als klassischer Debuff und verringert die Bewegungsgeschwindigkeit sowie die Waffen-Genauigkeit, aber das wirklich herzerwärmende an der ganzen Sache sind die aufgeführten Zutaten des Drinks:

"Ein Shot Vodka, Limettensaft, Ingwerbier und, am allerwichtigsten ... ein Spritzer Liebe."

Na dann: Prost, auf Jackie, der endlich als Legende von Night City gewürdigt wird!

CD Projekt RED arbeitet offensichtlich hart daran, Cyberpunk 2077 zu dem Spiel zu machen, das die Fans sich zum Release gewünscht haben. Dabei helfen die umfangreichen Neuerungen wie die verbesserte KIs, die Möglichkeit, jetzt Appartments zu kaufen und so weiter natürlich sehr, aber auch so kleine, nette Details wie Jackies Drink tragen viel dazu bei.

