Cyberpunk 2077 - Limitierte Xbox One X enthält versteckte Botschaft

Noch deutlich vor dem Release von CD Projekt Reds neuem Titel Cyberpunk 2077 erscheint in diesen Tagen ein limitiertes Modell der Xbox One X im Cyberpunk 2077-Look, das aktuell allerdings fast schon überall vergriffen ist. Dass die Designer sich nicht nur beim Look der Konsole Mühe gegeben haben, sondern auch bei versteckten Details, zeigt jetzt ein Eintrag auf Reddit.

User Eversmans037 postete dort nämlich, dass er seine Konsole bereits bekommen habe und dass ihm etwas im linken unteren Bereich der Vorderseite der Limited Edition aufgefallen sei.

Bildquelle

Versteckte Aufforderung

Die mit einem weißen Quadrat hinterlegten Buchstaben ergeben die Kombination "UV me", auf deutsch also: "Bestrahle mich mit UV-Licht".

Und exakt das hat Eversmans auch getan und dabei eine versteckte Botschaft der Entwickler zum Vorschein gebracht. Sie lautet:

"Viele Sprachen, eine Nachricht "

Und dann folgt eine Danksagung in insgesamt 15 Sprachen - all jenen, in denen Cyperpunk 2077 am 17. September 2020 erscheinen wird.

Bildquelle

Die Limitierte Xbox One X-Special Edition im Detail

Das im Metall-Look gehaltene One X-Modell mit 1 TB Speicher samt fluoreszierenden Elementen kommt mit einem thematisch passenden Controller und einer digitalen Vollversion von Cyberpunk 2077, die ihr zum Release herunterladen könnt. Enthalten ist zudem die erste Erweiterung zum Release.

Habt ihr euch die Special Edition bestellt?