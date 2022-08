Cyberpunk: Edgerunners-Trailer ist blutig, stylisch und genau das, was ich will

So richtig habe ich das japanische Studio Trigger erst seit Promare auf dem Schirm. Aber schon hier sahen die expressiven und stylischen Animationen gekoppelt mit der spritzigen Farbkulisse einfach bombastisch aus. Und genau das scheint mich auch in Cyberpunk: Edgerunners zu erwarten. Allein das wäre also schon Grund genug, mir den Anime anzusehen.



Als riesiger Fan des TTRPGs Shadowrun habe ich aber gleich noch eine zweite Motivation. Zwar gibt es durchaus einige Unterschiede zwischen den Welten von Cyberpunk und Shadowrun, aber die gemeinsame Stimmung des stylisch-dystopischen Settings kommt im Anime auf jeden Fall durch. Und wenn das so nah ist, wie ich je an eine Shadowrun-Serie rankommen werde, nehme ich es gerne.