Cyberpunk Orion soll endlich den Modus liefern, der aus 2077 gestrichen werden musste

Kommt der Multiplayer in Cyberpunk Orion?

CD Projekt RED hatte mit Cyberpunk 2077 vor dem Launch große Pläne. Unter anderem war ein eigenständiger Multiplayer-Modus geplant. Dieser kam letztendlich aber nie zustande. Doch es gibt Hoffnung: Womöglich soll dieser einen Weg ins kommende Sequel "Orion" finden.

Cyberpunk Orion mit Multiplayer?

Was ist neu? CD Projekt REDs Joint CEO Adam Badowski hat sich gegenüber Reuters zu den kommenden Projekten des Studios geäußert und spricht dabei insbesondere über das neue Witcher-Spiel "Polaris" sowie über das geplante Cyberpunk 2077-Sequel.

Badowski erklärt, dass bis zum Ende des Jahres circa 80 Leute am neuen Cyberpunk arbeiten sollen. Joint CEO Michal Nowakowski ergänzt, dass das Studio auch überlege, Multiplayer-Elemente in Orion zu inkludieren. Wie diese aussehen könnten, verrät er aber nicht.

Ob uns in Orion ein richtiger eigenständiger Mehrspieler-Modus oder lediglich Multiplayer-Funktionen erwarten, die das Singleplayer-Erlebnis ergänzen, bleibt abzuwarten.

1:09:34 Unsere Testerinnen im Cyberpunk-Talk: Ist das RPG mit 2.0 und Phantom Liberty jetzt perfekt?

Was ist aus den Multiplayer-Plänen zu Cyberpunk 2077 geworden? ursprünglich sollte das erste Night City-Abenteuer einen Standalone-Multiplayer erhalten. Aufgrund des katastrophalen Launches von Cyberpunk 2077 mussten jedoch sämtliche Ressourcen fürs Bugfixing aufgewendet werden, sodass das Multiplayer-Spiel letztendlich auf Eis gelegt wurde.

Und was sagt CD Projekt über The Witcher Polaris? Badowski erwähnt gegenüber Reuters, dass das erste der geplanten drei neuen Witcher-Spiele, "Polaris" jetzt in die Pre-Production-Phase übergegangen ist. Bis Mitte des Jahres sollen 400 Menschen daran arbeiten, aktuell sind es bereits 330.

Was wir über Cyberpunk Orion wissen

Der Nachfolger zu Cyberpunk 2077 hat noch keinen offiziellen Titel und hört derzeit auf den Arbeitnamen "Orion".

Wann ist der Release? Da müsst noch geduldig sein, denn das Sequel befindet sich aktuell zunächst in der "Conceptional Design-Phase" bei CD Projects North America Studio. Bis zum Release dürfte es also noch eine ganze Weile dauern. Alle bislang bekannten Infos findet ihr hier in der Übersicht:

CD Projekt bestätigte bereits im September 2023, dass das Team sich nun aufs Sequel konzentrieren werde. Viel mehr als das ist allerdings nicht über den Nachfolger des düsteren Night City-Abenteuers bekannt. CDPR hat lediglich gesagt, dass das Spiel "die ganze Power und das Potenzial des Cyberpunk-Universums" ausreizen soll.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Hättet ihr überhaupt Lust auf einen Multiplayer oder Mehrspieler-Elemente im Sequel zu Cyberpunk 2077? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!