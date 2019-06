Days Gone: Update 1.10 ist jetzt live & bringt neuen Spielmodus

Nachdem der Trailer zum aktuellen Update heute Vormittag bereits geleakt wurde, ist der Release des neuen Contents zwar keine Überraschung, aber nun ist es ganz offiziell. Sony hat bekannt gegeben, dass ab sofort der erste, kostenlose DLC für Days Gone bereit steht (via Sony). Damit wird die Version des Spiels auf 1.10 angehoben.

Preis: Kostenlos

Kostenlos Wann? Ab sofort!

Ab sofort! Download-Größe: 16,9GB

16,9GB Neuer Schwierigkeitsgrad: Überlebensmodus

Überlebensmodus Wöchentliche Herausforderungen über 3 Monate

Neue Skins, Ringe & Bestenlisten

Was ist der Überlebensmodus? Durch härtere Gegner und ein fehlendes HUD wird euch das Vorankommen in Oregon noch schwerer gemacht. Außerdem fehlt euch auch die Überlebenssicht und Schnellreise. Es ist also eine besondere Herausforderung für alle, die es gerne etwas schwerer haben.

3 Monate, 12 Herausforderungen

Außerdem gibt es 3 Monate lang jede Woche neue Herausforderungen für die Kategorien Kampf, Horde und Bike. Hier gibt es ein Punktesystem, das beispielsweise eure Geschwindigkeit und andere Leistungen bewertet.

Nach dem erfolgreichem Abschluss der Aufgaben könnt ihr zudem neue Belohnungen freischalten. Neben Skins für euer Bike gehören dazu auch Ringe die euch besondere Eigenschaften gewähren. Die Challenges beginnen später am 20. Juni.

Zusätzlich könnt ihr endlich das Aussehen eurer Spielfigur verändern. Dafür könnt ihr Charakter-Skins freischalten und beispielsweise als Boozer oder Rikki durch die Apokalypse heizen. Deacon bekommt ebenfalls neue, optische Varianten.

Das kostenlose Inhaltsupdate für Days Gone ist ab sofort verfügbar.

Days Gone - Screenshots ansehen