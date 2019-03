Days Gone - DLCs sehr wahrscheinlich, werden noch geheim gehalten

Nicht jedes First Pary-Spiel von Sony wird nach dem Release mit DLCs und neuen Inhalten versorgt. Bei PS4-Blockbustern wie Marvel's Spider-Man oder Horizon Zero Dawn durften sich Fans allerdings über Story-Erweiterungen freuen. Und wie es aussieht, wird es auch für Days Gone noch einige DLC-Ankündigungen geben.

Days Gone-DLCs angedeutet: Worum könnte es gehen?

In einem Video-Interview mit GamerBraves hat David Lee, Community Manager bei Sony Bend, eine recht klare Ansage gemacht. Zwar könne aktuell noch nichts verraten werden, aber Spieler werden im Verlaufe der Hauptstory eine Antwort auf diese Frage bekommen.

Days Gone - Open World-Spiel für die PS4 hat den Goldstatus erreicht

"Ich denke, die Hauptstory wird euch diese Informationen geben. Wir haben noch keine DLCs angekündigt, und können es euch auch noch nicht verraten. Halten deshalb die Augen offen. Mit der Hauptstory sollte es deutlich werden, euch die Hintergründe der Charaktere zu vermitteln, durch die ihr euch auf die eine oder andere Weise kümmern müsst. (Übersetzung via PlayFront)"

Sollten kommende DLCs auf Entwicklungen in der Days Gone-Story anknüpfen wollen, ist es vorab recht schwer einzuschätzen, was die Entwickler noch in der Hinterhand haben. Denkbar wäre allerdings eine Prequel-Story, die uns erklärt, wie es überhaupt zur Entstehung der Freaker kommen konnte.

Days Gone erscheint am 26. April 2019 exklusiv für PS4.