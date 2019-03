Days Gone - Open World-Spiel für die PS4 hat den Goldstatus erreicht

Mit Days Gone steht das nächste große Exklusivspiel für die PS4 vor der Tür. Und der anvisierte Release-Termin im April wird definitiv eingehalten, denn wie Entwickler Sony Bend jetzt bekannt gegeben hat, hat Days Gone den Goldstatus erreicht.

Das bedeutet, dass die Entwicklung abgeschlossen ist und das Spiel nun produziert werden kann. Wie mittlerweile üblich wird es aber wahrscheinlich auch für Days Gone einen Day 1-Patch geben.

Our team has done it! #DaysGone has gone gold.



It's been quite the ride and we can't wait for you experience our game on April 26. pic.twitter.com/xnD5VTnbew