An Days Gone scheiden sich die Geister. Wenn auch nicht so drastisch und dramatisch, wie es vielleicht scheint, wenn wir einen Blick in die Kommentarspalten dieser Welt werfen. Das Gute daran ist zweifelsfrei: Den meisten Spielern und Spielerinnen scheint Days Gone Spaß zu machen. Einige davon können deshalb wohl nicht so recht nachvollziehen, dass viele Reviews zum PS4-Titel eher durchwachsen ausgefallen sind.

Die Meinungen zu Days Gone gehen (naturgemäß) auseinander

Kritiker und Fans sind sich uneins. Zumindest ein bisschen und in der Tendenz. Aber die Schere der Meinungen geht gar nicht so weit auseinander, wie viele offenbar glauben. Generell lässt sich natürlich einfach nicht in absoluten Zahlen ausdrücken, wem welches Spiel wie gut gefällt. Dazu sind die Geschmäcker, Ansprüche und Schwerpunkte einfach zu verschieden.

Liegt es an der Erwartungshaltung? Möglicherweise waren einige Fans einfach davon überrascht, dass Days Gone in den Kritiken nicht als neuer, bahnbrechender Mega-Blockbuster beschrieben wurde. Statt Innovationen gibt es eher ein Best of Open World, das stellenweise generisch wirken kann.

Oder an der Technik? Zusätzlich hat bei vielen Testversionen die Technik Probleme gemacht. Einige Bugs wurden zwar bis zum Release gefixt, andere Schwierigkeiten bleiben aber auch jetzt noch bestehen.

Wir haben in unserem Test zum Beispiel 5 Punkte abgezogen, weil selbst nach dem Day One-Patch viele Grafik-Fehler und Pop-Ups genervt haben.

Aber die Days Gone-Reviews sind gar nicht "schlecht"

Auf Reddit häufen sich Kommentare von Menschen, die kaum glauben und nachvollziehen können, dass Days Gone nicht in den höchsten Tönen gelobt wird.

Viele Elemente lassen sich nicht absolut bewerten. Bei der Frage danach, ob das Spiel eine gute Story erzählt, spielen viele Faktoren und persönliche Vorlieben eine Rolle.

Dasselbe gilt für einzelne, wiederkehrende Spielelemente oder das Setting. Während sich der eine Innovationen wünscht, steht jemand anders vielleicht voll auf Zombies und diese Open World.

Das sagen die Fans zu Days Gone

Fans vs Kritiker-Reviews? Auf Metacritic steht Days Gone bei einem Kritiker-Metascore von 72, der auf 87 Reviews basiert. Ein ähnliches Bild zeichnet auch der Wertungsspiegel oder Open Critic mit einem Durchschnittswert von 71, basierend auf 93 Reviews.

Die Fans bewerten besser: Der User-Score liegt auf Metacritic bei aktuell 7,9 und basiert derzeit auf 1347 Bewertungen. Das ist eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied.

Metacritic-Score der Spieler: 7,9

der Spieler: 7,9 Kritiker-Metascore: 72

Auch bei den meisten Online-Händlern fallen die Bewertungen im Schnitt recht positiv aus und unterscheiden sich nicht groß von Version zu Version:

Amazon DE: 4/5 Sternen, basierend auf zusammengerechnet 60 Bewertungen

4/5 Sternen, basierend auf zusammengerechnet 60 Bewertungen Amazon UK: 3,5/4 Sternen, basierend auf insgesamt 58 Bewertungen

3,5/4 Sternen, basierend auf insgesamt 58 Bewertungen Amazon US: 4/5, aufgrund von 28 Bewertungen

Im deutschen PlayStation Store liegt die Standardversion (2/5) von Days Gone merkwürdigerweise deutlich unter dem Score der Digital Deluxe-Edition. Insgesamt schneidet Days Gone in Sonys Storefront allerdings sehr gut ab:

PlayStation Store DE: 5/5 bei 107 Bewertungen

5/5 bei 107 Bewertungen PlayStation Store US: 4,5/5 bei 2443 Bewertungen

4,5/5 bei 2443 Bewertungen PlayStation Store UK: 5/5 bei 392 Bewertungen

Wie findet ihr Days Gone? Was fehlt dem Spiel vielleicht, was macht es besser als die Konkurrenz?

