Days Gone hat aktuell mit technischen Problemen zu Kämpfen. In unserem Test fallen insbesondere etliche kleinere Fehler wie Pop-Ups, nachladende Texturen und Ruckler ins Gewicht. In Sachen Detailgrad steht Deacons Endzeitabenteuer anderen großen Open World-Titeln wie Horizon Zero Dawn allerdings in nichts nach.

Diese coolen Details stecken in Days Gone

Einem Spieler ist nun beispielsweise ein kleines, aber beeindruckendes Detail an den Schalldämpfern aufgefallen.

In Days Gone können wir unsere Waffen mittels Crafting leiser machen, nutzen dafür allerdings keinen richtigen Schalldämpfer, sondern - survival-typisch - einen Öl-Filter, den wir beispielsweise in Autowracks finden.

Das Coole daran? Öl-Filter haben an sich nur an einer Seite eine Öffnung. Erst nachdem wir den ersten Schuss abgefeuert haben, sehen wir auf der anderen Seite ein Schussloch.

Quelle: Reddit

Dies ist natürlich nur ein Beispiel von vielen Details, die wir in der rauen Endzeitwelt von Days Gone finden. An anderer Stelle haben wir bereits über die coolen Wettereffekte des Spiels geschrieben: Schnee fällt hier nämlich in Echtzeit und bleibt sogar liegen oder haftet sich an den Klamotten der Charaktere fest.

Days Gone ist seit dem 26. April 2019 für PS4 erhältlich. Schon im Juni erscheint übrigens ein Gratis-DLC mit weiteren spannenden Inhalten.

Welche Details sind euch in Days Gone bereits aufgefallen?