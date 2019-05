In Days Gone besucht ihr insgesamt 14 Hinterhalt-Camps aka Ambush Camps. Wir zeigen euch, wo ihr alle Camps in der Spielwelt findet.

Was bringen Hinterhalt-Camps? Absolviert ihr Camps, schaltet ihr jedes Mal ein neues Crafting-Rezept frei und deckt außerdem ein Stück von der Weltkarte auf. Schließt ihr alle 14 ab, dann winkt die Hinterhaltcamp-Jäger-Trophäe, die ihr unbedingt für die Platin-Trophäe in Days Gone braucht. Es lohnt sich also!

Und nun hergehört, Jäger. Hier sind alle Standorte der Camps. Wir haben sie mit gelben Punkten markiert.

Hinterhalt-Camps in Cascades

Hinterhalt-Camps in Belknap

Hinterhalt-Camps in Lost Lake

Hinterhalt-Camps in Iron Butte

Hinterhalt-Camps in Crater Lake

Hinterhalt-Camps in Highway 97

Alle Bunker im Video

Die Hinterhalt-Camp-Fundorte findet ihr hier noch einmal im Video. Youtuber PowerPyx zeigt euch nicht nur, wo ihr sie auf der Map lokalisiert, sondern auch, wo ihr jeweils die Bunkereingänge findet, in denen ihr die Crafting-Rezepte bergt und das Camp so letztendlich abschließt.

Days Gone ist exklusiv für die PS4 erhältlich.