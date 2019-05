Days Gone - Ab in die Tonne: Simpler Trick spart euch Zeit & Nerven

Wenn es eine Sache gibt, die mich in Days Gone bis zum Schluss gestört hat, dann die Entscheidung, neue Aufträge dem Spieler meist nur während einer Fahrt mit dem Bike mitzuteilen. Wollt ihr mit der Geschichte fortfahren, hilft oft nur ein mehr oder weniger unnötiger Ausflug in die Open World, um per Walkie-Talkie ein Missions-Update von den NPCs zu erfahren.

Doch es gibt einen Trick, mit dem ihr die lästigen Spazierfahrten umgehen könnt.

Ab in die Mülltonne mit euch

Dank Reddit-Nutzer ItsNotOfItsNeverOf können wir zukünftig eine Menge Zeit sparen. Sein Trick? Ihr müsst, um Anrufe der Camp-Bewohner zu erhalten, lediglich in eine der blauen Mülltonnen springen. Drückt dafür einfach die Viereck-Taste.

Der User kommentiert auf Reddit seinen Fund mit den Worten "That dumpster is my office now" (Die Mülltone ist ab sofort mein Büro). Verständlich!

Einen Haken hat die Sache

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings, zumindest wenn wir nicht etwas übersehen haben. So konnten wir in den doch recht spartanisch ausgestatteten Camps von Copeland und Tucker (Hot Springs) keine geeigneten Tonnen finden. Sollten wir allerdings etwas übersehen haben, dann gebt uns bitte in den Kommentaren Bescheid.

Welche Design-Entscheidung der Entwickler stört euch am meisten?