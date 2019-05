Days Gone - Patjens Lakes: Fundorte aller 3 Nester

Im PS4-exklusiven Zombie-Abenteuer Days Gone stoßt ihr auf insgesamt 13 infizierte Zonen. Eine davon ist in Patjens Lakes, ein Gebiet im Nordwesten der Belknap-Region. In diesem Guide zeigen wir euch, wo genau die drei Freaker-Nester auf der Map sind.

Wollt ihr auch die restlichen 12 infizierten Zonen finden, dann schaut doch einfach in unserem Guide vorbei: Hier sind alle infizierten Zonen und Nester in der Übersicht.

Patjens Lakes - Hier findet ihr Nest 1

Das erste Nest in der infizierten Zone Patjens Lakes befindet sich in einem LKW mitten auf der Straße. Es sollte kaum zu übersehen sein.

Patjens Lakes - Hier findet ihr Nest 2

Nest Nummer 2 verbirgt sich nördlich vom LKW in einer kleinen Hütte, an der zwei Seen angrenzen.

Patjens Lakes - Hier findet ihr Nest 3

Das dritte und letzte Nest versteckt sich nochmals ein Stück weiter nördlich in einem Haus mit einer großen Satellitenschüssel auf dem Dach.

Dieses Video von Youtuber Game Guides Channel führt euch noch einmal genauer vor Augen, wo genau ihr die Nester in Patjens Lakes aufspüren könnt:

Wie zerstöre ich Nester und was bringen sie?

Wenn es um Freaker-Nester geht, dann ist Feuer euer bester Freund. Nutzt am besten den guten alten Molotowcocktail und werft ihn in die Zombie-Bude.

Habt ihr keine dabei oder könnt euch keine mehr craften, könnt ihr alternativ beispielsweise einen Benzintank in der Nähe des Nests platzieren und auf ihn schießen, sodass er explodiert. Auch sind Brand-Bolzen für eure Armbrust eine äußerst ressourcensparende Alternative. Um sie zu bekommen, müsst ihr allerdings zunächst acht Hinterhaltcamps erobern.

Klärt ihr ein infiziertes Gebiet, löscht also alle Nester aus, dann schaltet ihr am entsprechenden Ort eine Schnellreisestation frei.