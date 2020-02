Days Gone nutzt das PS4-Touchpad sinnvoll: Video zeigt, wie genau

Das Touchpad des DualShock 4-Controllers wird von den meisten Entwicklern sträflich vernachlässigt. Es gibt allerdings einige wenige Spiele, die die Möglichkeiten der Technik sinnvoll nutzen. Da wäre zum Beispiel Days Gone, in dem ihr mit dem Touchpad blitzschnell in die einzelnen Menüs wechseln könnt. Wie das funktioniert, visualisiert ein Video aus dem Menü.

Days Gone-Video zeigt, wie genau das PS4-Touchpad funktioniert

Im Einstellungs-Menü von Days Gone findet ihr ein Video, das sehr schön verdeutlicht, wie das Touchpad des DualShock 4-Controllers eure Swipes "erspürt". Die Funktion wird in den wenigsten Spielen genutzt, so eine anschauliche Visualisierung ist noch seltener.

Schon zum Release berichteten wir über das sinnvolle Touchscreen-Feature, jetzt gibt es ein Video, dass es noch einmal schön veranschaulicht. Dank Reddit-Nutzer Im2Chicken könnt ihr euch das hier nämlich nochmal in aller Ruhe ansehen:

Ganz besonderes Feature: Es gibt zwar einige Spiele, die Gebrauch vom Touchpad des PS4-Controllers machen, aber so sinnvoll und einfach wie in Days Gone existiert die Einbindung nirgendwo. Ihr könnt in die vier verschiedenen Richtungen wischen oder auf das Touchpad drücken.

Die Eingaben im Überblick:

Links: Inventar

Rechts: Karte

Oben: Übersicht über die Missionen

Unten: Fähigkeiten

Druck: Hauptmenü

Die Reddit-Nutzer freuen sich auch unter dem Video ausgiebig darüber, dass das sonst leider oft verschmähte Feature überhaupt zum Einsatz kommt. Gleichzeitig sammeln sie andere Positiv-Beispiele und Ideen. In den meisten Spielen wird das Touchpad in der Regel nur zum Öffnen der Map und vielleicht noch zum Scrollen genutzt. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen.

Spiele, die das Touchpad sinnvoll nutzen:

Selbstverständlich erheben wir hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Welche Titel fallen euch noch ein, die das PS4-Touchpad sinnvoll nutzen?