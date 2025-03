Days Gone: Das PS5-Remaster schenkt euch automatisch die Platin-Trophäe, wenn ihr sie im Original hattet, obwohl es sechs neue Erfolge gibt

Die Platin-Trophäe in Days Gone Remastered bekommt ihr geschenkt, wenn ihr sie schon auf der PS4 hattet.

Days Gone bekommt zwar keine Fortsetzung, aber immerhin ein Remaster für PS5 und den PC. Habt ihr auf der PS4 bereits die Platin-Trophäe freigespielt, könnt ihr sie in der PS5-Fassung einfach nochmal aufploppen lassen. Neue Erfolge gibt es aber trotzdem und die haben mit dem neuen Horde-Modus zu tun.

Days Gone Remastered hat sechs neue Trophäen

Darum geht's: Während sich Days Gone-Fans auf der ganzen Welt nichts sehnlicher als eine Fortsetzung wünschen, bescheren uns Sony und Bend Studios stattdessen ein Remaster. Das erscheint nicht nur für die PS5, sondern auch auf dem PC und so sieht es aus:

1:46 Days Gone bekommt ein Remaster für PS5

Was ist mit den Trophäen? Keine Sorge, die Macher*innen des Biker- und Zombie-Spiels haben offenbar an alles gedacht. Soll heißen: Wer will, kann seine hart erspielten PS4-Trophäen auch auf der PS5 einfach ganz automatisch freigeschaltet bekommen, wenn ihr den Spielstand übertragt. Das ist aber kein Muss.

Ihr könnt auch alles nochmal machen: Selbstverständlich zwingt euch niemand, eure Daten zu übertragen. Stattdessen könnt ihr euch beim Spielen des Remasters auch erneut voll und ganz der Days Gone-Faszination hingeben und alle Trophäen per Hand freispielen.

Es gibt auch neue Erfolge: Insgesamt kommen mit dem Remaster von Days Gone gleich sechs komplett neue Trophäen ins Spiel. Die drehen sich in erster Linie um den neuen Horde Assault-Modus, in dem ihr es mit immer größeren Wellen an Zombie-Horden zu tun bekommt. Das war aber noch nicht alles.

Hier ist die Trophäen-Liste:

More Freakers, More Problems: Defeat an increased-size horde in Horde Assault

I'm On Top of the World: Beat the target score for all levels in Horde Assault

Freakshow: Survive Horde Assault for 15 minutes

Survivor: Achieve max level in Horde Assault

Dead Don't Ride: Complete the story of Days Gone in Permadeath mode on any difficulty

Sarah's Gift: Find something important to Deacon that was thought lost

Wollt ihr also auch die neuen Trophäen, müsst ihr euch für vier davon mit dem Horde Assault-Modus herumschlagen und ihn meistern. Ansonsten gilt es, die Story im Permadeath-Modus abzuschließen, ohne zu sterben und dann gibt es offensichtlich auch noch ein Geschenk von Sarah zu finden.

Wann kommt Days Gone Remastered? Es dauert jetzt gar nicht mehr lange, schon in weniger als einem Monat geht es los. Days Gone Remastered erscheint offiziell am 25. April 2025 für den PC und die PS5.

Auf dem PC gibt es via Steam übrigens genau dieselben Errungenschaften, die ihr freischalten könnt. Insgesamt erwarten euch 67 freischaltbare Trophäen, die sich im ganzen Spiel ergattern lassen.

Wie werdet ihr es machen: Schnappt ihr euch die Gratis-Trophäen oder spielt ihr lieber alles selbst nochmal frei?