Dead Island 2 gibt uns ein neues Lebenszeichen samt Releasetermin

Bereits zur E3 2014 wurde Dead Island 2 erstmals angekündigt. Dann wechselte der Nachfolger des Zombie-Shooters mehrmals den Entwickler und es wurde still um den Titel. Jetzt gab es auf der Opening Night Live der gamescom 2022 endlich ein neues Lebenszeichen. Und was für eines, neben einem neuen CGI-Trailer und einem Gameplay-Trailer haben wir nämlich auch ein Releasedatum bekommen.

Wann erscheint Dead Island 2? Die Leaks haben sich bewahrheitet, das Spiel erscheint am 3. Februar 2023.

Den neuen Gameplay-Trailer zum Zombie-Spiel könnt ihr euch direkt hier anschauen:

Das ist im Trailer zu sehen: Dead Island 2 hat gleich zwei Trailer spendiert bekommen. Neben einem Trailer, der uns Hauptcharakter Jacob in Los Angeles bei reichlich brutalen Prügeleien mit Zombies samt B-Movie-Charme zeigt, gab es auch einen ersten Blick auf das actionlastige Gameplay, das ihr euch oben einfach anschauen könnt.

Die Kämpfe sollen uns jede Menge Freiheit dabei geben, wie wir uns durch Zombies schnetzeln, ob nun mit dem Katana, schwern Hammer oder der Schrotflinte. Dabei geht es vor allem blutig zur Sache, überall fliegen Körperteile und spritzt Blut auf die Kamera.

Das gab es sonst noch auf der ONL 2022

Neben Dead Island 2 waren auf der Eröffnungsshow der gamescom 2022 noch zahlreiche andere Spiele zu sehen, darunter Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol oder auch Atlas Fallen, das neue Spiel des deutschen Entwicklerstudios Deck13. Über 35 Titel wurden in der zweistündigen Show vorgestellt. Was alles zu sehen war und welche neuen Infos es gab, erfahrt ihr in unserem Übersichtsartikel zur ONL:

Das originale Dead Island erschien bereits 2011 und war mehrere Jahre lang in Deutschland indiziert, wurde also als jugendgefährdend eingeschätzt. Seit 2019 ist das Spiel vom Index runter und kann unter anderem wieder auf Steam gekauft werden. Ob der Nachfolger zum Release auch hierzulande ungeschnitten erscheint oder die Publisher lieber Vorsicht walten lassen, müssen wir also abwarten. Dead Island 2 erscheint am 3. Februar 2023 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

