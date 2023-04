Auch ein Spiel wie Dead Island 2 profitiert von der Schnellreise.

Dead Island 2 spielt in Los Angeles, auch HELL-A genannt. Aber anders als viele andere Großproduktionen setzt das Zombie-Metzel-Spiel nicht auf eine Open World, sondern auf kleinere Bezirke. Eine Schnellreiseoption wirkt da vielleicht auf den ersten Blick unnötig, ist aber trotzdem eine hilfreiche Lösung. Und zum Glück haben sich die Entwickler*innen von Dambuster Studios das auch gedacht.

Kleine Welten und trotzdem viele Laufwege

Während der Story durchlaufen wir nach und nach die zehn überschaubaren Bezirke von Los Angeles. Damit ist es aber nicht getan, denn neben den Haupt-Quests gibt es noch andere optionale Aufgaben zu erledigen und kostbaren Loot einzusacken.

Die Spielwelt ist also nicht konzipiert, um sie nur einmal von A nach B zu durchlaufen, sondern immer wieder zu bereits besuchten Bereichen zurückzukehren – Stichwort Backtracking.

Das ist auch gut an den Karten der einzelnen Bezirke zu erkennen, die wir über das Menü aufrufen können. Abgesehen von den Nebenaufgaben im Quest-Buch laden uns Symbole für Sicherungen oder Tresore dazu ein, zu einem späteren Zeitpunkt zurückzukehren, falls wir gerade keine Sicherung übrig haben oder uns noch der passende Schlüssel fehlt.

Jeder Bezirk besitzt eine eigene kleine Map, über die ihr auch einsehen könnt, wo sich Gates, Tresore, Werkbänke und mehr befinden.

Die Bezirke sind zwar überschaubar und dank der Sprintfunktion können wir uns recht schnell zwischen den Zombies durchmogeln, um von einem Gate zum nächsten zu kommen, aber letztendlich artet das trotzdem in eine unnötige Lauferei aus. Aber zum Glück können wir das Ganze abkürzen. Hoch lebe die Schnellreisefunktion!

So funktioniert die Schnellreise in Dead Island 2

Wie also schalten wir die Schnellreise frei? Dazu müssen wir den Story-Missionen folgen. Die schicken uns erst durch einige Bezirke, bis wir schließlich in Venice Beach ankommen.

Etwas Geduld ist also gefragt. Dort angekommen stoßen wir auf Trent, Alex und Kai, die sich im Blue Crab Grill verschanzt haben und denen wir natürlich helfen. Im Anschluss wird die Schnellreise freigeschaltet.

Schnellreisen geht aber nicht über die Karte im Menü, sondern nur über die Los Angeles-Karte, die wir in den Quartieren finden:

Über diese Karten könnt ihr ganz einfach schnellreisen.

Stehen wir davor, können wir "Schnelle-Reise-Karte" anwählen und bekommen alle bislang besuchten Bezirke samt Quest-Informationen angezeigt. Dabei kann es vorkommen, dass es mehrere Schnellreisepunkte innerhalb eines Gebietes gibt, die ihr anwählen könnt.

Das Schnellreisen kostet uns übrigens nichts und lässt uns sogar – wenn nicht anders vorgegeben – zwischen Tag und Nacht wählen.

Die zehn Gebiete von HELL-A (Achtung, Spoiler möglich!):

Beverly Hills

Bel-Air

Die U-Bahn

Der Pier

Halperin Hotel

Hollywood Boulevard

Kanalisation von Brentwood

Monarch Studios

Ocean Avenue

Venice Beach

Dead Island 2 erscheint am 21. April 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC (Epic Games Store). In Deutschland handelt es sich um eine leicht geschnittene USK-Version.

