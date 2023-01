Dead Space Remake bekommt Modus, auf den ich nicht verzichten könnte

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis Isaac Clarke auf das Nekromoprh-verseuchte Raumschiff USG Ishimura zurückkehrt. Und wie ich schon in meiner Preview zum Dead Space Remake geschrieben hatte, bietet die Neuauflage mehr als nur dasselbe in schicker, sondern variiert den Titel an manchen Stellen. Unter anderem mit neuen Verbindungsgängen innerhalb des Schiffes oder überarbeiteten Zero-Gravity-Abschnitten.

New Game Plus bestätigt

Eine für mich und vermutlich auch viele andere wichtige Frage war bislang allerdings noch offen: Wird das Remake – wie das Original – auch direkt zum Launch einen New Game Plus-Modus haben und damit erneute Durchläufe mit bereits gesammeltem und verbessertem Equipment möglich machen? Jo Berry, der Senior Writer bei Entwickler Motive Studio, hat das in einem Interview mit Inverse jetzt mit einem klaren "Ja" beantwortet. Mehr noch: Er deutet sogar an, dass New Game Plus bestimmte Boni bereit halten könnte:

"Ihr werdet definitiv davon profitieren, ein zweites Mal durch die USG Ishimura zu gehen."

Keine Selbstverständlichkeit mehr

Weitere Details nannte Berry zwar nicht, nimmt mir mit der Bestätigung allerdings auch eine ziemlich große Sorge. Denn aktuell ist es bei vielen dafür prädestinierten Titeln nicht mehr selbstverständlich, einen New Game Plus-Modus direkt zum Launch anzubieten, sondern erst Monate später nachzuliefern – wenn überhaupt. The Callisto Protocol ist da wohl das aktuellste Beispiel, denn dort fehlte zum Start eine NG+-Option; diese wird aber immerhin in der nächsten Zeit per Update nachgereicht.

Tobias Veltin Tobias Veltin ist seit 2009 Redakteur bei der GamePro. Seine Lieblings-Genres sind Shooter und Rennspiele und auch abseits von Videogames sind Spiele seine große Leidenschaft. Er liebt Fußball und Billard und erweitert stetig seine Brettspielsammlung. Mit der gleichnamigen Biermarke hat er übrigens nichts zu tun. Leider.

Dem Dead Space Remake bleibt dieses "Schicksal" erspart und ich bin froh, dass ich nicht auf den Modus warten muss. Denn gerade lineare Horror-Titel wie Dead Space eignen sich nahezu perfekt für diese Art des Wiederspielwerts. Sie bieten dadurch die Möglichkeit, sich mit dem erworbenen Setup direkt im Anschluss ans Ende an einem weiteren Durchgang mit dann höherem Schwierigkeitsgrad zu versuchen oder für einen Speedrun zu üben. Ich zumindest hätte bei Dead Space nicht auf eine New Game Plus-Option verzichten können.

Mehr zum Dead Space Remake

1:44 Dead Space - Neuer Trailer stimmt euch auf den Launch des Horror-Remakes ein

Mit dem Remake bekommt eines der besten und beliebtesten Horrorspiele dieses Jahrtausends eine umfassend aufgehübschte und angepasste Neuauflage. Dead Space erschien ursprünglich im Jahr 2008 für die PS3, Xbox 360 und den PC, das Remake kommt am 27. Januar 2023 auf die PS5, Xbox Series X/S und den PC.

Einen umfangreichen Eindruck konnte ich mir bereits im September bei einem Hands-On-Termin machen, meine Eindrücke findet ihr im Vorschau-Video zum Dead Space Remake.