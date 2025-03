Ich liebe den neuen Death Stranding 2-Trailer - obwohl ich absolut nichts kapiert habe

So müssen Videospiele-Trailer sein, sagt Dennis.

Was der jüngste, gut zehnminütige Trailer zu Death Stranding 2 am späten Sonntagabend in mir ausgelöst hat, ist so einmalig wie die Spiele von Hideo Kojima selbst. Nicht nur sehen die spektakulären Cutscenes und Gameplay-Szenen aus dem Spiel grafisch extrem beeindruckend aus und steigern meine ohnehin schon riesige Vorfreude auf den Release am 26. Juni ins Unermessliche.

Sondern hinzu kommt auch, dass ich beim Schauen mehr als einmal schmunzeln musste. Was mir die vielen Szenen über die Story verraten? Ganz ehrlich, ich habe wirklich keinen blassen Schimmer – und das, obwohl ich den Vorgänger in über 50 Stunden durchgezockt und (größtenteils) auch verstanden habe. Abgedreht, vollkommen wirr und spektakulär zugleich. Ein Spiel von Kojima eben und ich lieb’s jetzt schon.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen und euch selbst ein Bild von Death Stranding 2 machen:

10:14 Death Stranding 2 sieht im neuen Trailer fantastisch aus und verrät auch endlich den Release-Termin

Einer der besten Trailer, die ich je gesehen habe

Trailer sollen Lust auf ein kommendes Spiel machen und mir bestenfalls aufzeigen, was mich inhaltlich erwartet. In den vergangenen Jahren hat sich bei mir jedoch ziemliche Teaser- und Trailer-Verdrossenheit breit gemacht. Zu frühen Ankündigungen mit vagen Szenen gesellte sich viel CGI und oftmals kaum aufschlussreiche Einblicke ins Gameplay. The Elder Scrolls 6 sei hier als Paradebeispiel genannt.

Hinzu kommen viele Spiele, die im Trailer wie der wahrgewordene Videospiel-Traum aussehen, die sich dann aber wie im Fall von The Day Before als falsches Versprechen oder generelle Mogelpackung herausstellen.

Dennis Michel Death Stranding ist für Dennis eines der einzigartien Spiele der vergangenen Dekade und das, obwohl es ihm am Ende zu viel des Guten war. Das bedachte Gameplay, die fantastische Inszenierung und der phänomenale Soundtrack haben ihn so sehr an die Konsole gefesselt wie kaum ein zweites Open World-Spiel. Der Nachfolger steht in seiner Most Wanted-Liste für 2025 ganz oben.

Ganz anders Death Stranding 2. Die fantastisch aussehenden Cutscenes mit Léa Seydoux, die in ihren Armen das wohl neue Bridge Baby hält, oder den innigen Kuss zwischen ihr und Norman Reedus werde ich später genauso im Spiel bekommen, da bin ich mir sicher. Genauso wie die spektakulären Bosskämpfe gegen Hochhaus-große BTs (Beached thing, Bosskämpfe in Death Stranding) oder die wunderschönen Aufnahmen aus der Open World. Abgerundet wird das Gezeigte durch eine erneut phänomenale musikalische Untermalung von Sänger Woodkid.

Kojima Productions haben schon im Vorgänger bewiesen, dass all das Gezeigte auch genau so im fertigen Spiel auf der PS5 aussieht, was dem Trailer umso mehr Durchschlagskraft und Klasse verleiht. Es gibt hier so viel zu entdecken, so viele “Wow”-Momente und so viel, was meine Vorfreude auf den Release steigert. Viel besser geht es meiner Meinung nach nicht.

Kojima spoilert mich, ohne mich zu spoilern

Doch zurück zu meinen Schmunzlern. Hätte uns nämlich Naughty Dog in einem neuen Trailer zu Intergalactic so viele Story-Cutscenes gezeigt, hätte sicher das ganze Internet gebrannt und “SPOILER!” geschrien.

Death Stranding 2 verrät mir im neuen Trailer gefühlt einen Großteil der Story – aber das kurioserweise, ohne mich zu spoilern. Was ich hier nämlich als noch “Unwissender” sehe, sind für sich genommen lediglich coole Momente, die Lust auf mehr machen, die jedoch ohne Story-Zusammenhänge und den übergreifenden Kontext überhaupt keinen Sinn ergeben. Zumindest geht es mir so. Bereits die Geschichte aus Teil 1 war gerade gegen Ende alles andere als leicht verständliche Kost und bot zudem viel Raum für Interpretation.

Death Stranding 2 zeigt viel, macht dabei aber vor allem Lust auf mehr.

Warum tauchen aus dem Meer riesige Hand-Monster auf, warum sprießt aus dem Mund von Antagonist Higgs ein Tentakel und hat sich Neil aka Luca Marinelli gerade wirklich in Solid Snake verwandelt? Hideo Kojima ist ein Meister darin, viel und wenig zugleich zu zeigen. Mich quasi zu spoilern, ohne mich zu spoilern.

Und sollte sich Death Stranding 2 wieder so viel Zeit für seine Story wie der Vorgänger nehmen, werde ich im fertigen Spiel sicher noch unzählige spektakuläre, komische und schöne Momente erleben, die ganz frisch sind. Ich freue mich jedenfalls wie Bolle auf den Release im Juni.

Aber wie ergeht es euch? Zeigt der Trailer schon zu viel oder zeigt er genau das, was ihr wenige Monate vor Erscheinen vom Spiel sehen wolltet?