Hideo Kojima kündigte schon vor dem Release von Death Stranding an, dass das Spiel sehr umfangreich werden wird. Und damit hat er auch nicht übertrieben, denn wer das Ende von Death Stranding sehen will, muss ein bisschen Zeit einplanen - allein die Kampagne kann euch 40 Stunden beschäftigen.

Wie viele Episoden hat das Spiel? Die Geschichte von Death Stranding wird in Episoden erzählt, die mal mehr und mal weniger umfangreich sind. Um euch ungefähr ein Gefühl dafür zu geben, wie weit ihr in der Kampagne schon fortgeschritten seid, liefern wird euch einen Überblick über die insgesamt 15 Episoden.

Wie lang ist die Spielzeit? Wenn ihr auf einen guten Mix aus Haupt- sowie Nebenmissionen setzt, wird Death Stranding etwa 50 bis 60 Stunden in Anspruch nehmen. Ihr könnt natürlich auch nur auf die storyrelevanten Lieferungen gehen, aber selbst dann schlägt Death Stranding noch mit gut und gerne 40 Stunden zu Buche.

Achtung Spoiler! Da die einzelnen Episoden auch Namen tragen, könnte dies unter Umständen ein Spoiler für euch sein!

Episoden-Übersicht zu Death Stranding

Prolog: Porter

Porter Episode 1: Bridget

Bridget Episode 2: Amelie

Amelie Episode 3: Fragile

Fragile Episode 4: Unger

Unger Episode 5: Mama

Mama Episode 6: Deadman

Deadman Episode 7: Clifford

Clifford Episode 8: Heartman

Heartman Episode 9: Higgs

Higgs Episode 10: Die-Hard Man

Die-Hard Man Episode 11: Clifford Unger

Clifford Unger Episode 12: Bridges

Bridges Episode 13: Sam Strand

Sam Strand Episode 14: Lou

Lou Episode 15: Die Zukunft liegt in deinen Händen

Kann ich am Ende weiterspielen? Die finale Episode entlässt euch noch einmal in die Spielwelt von Death Stranding und hier könnt ihr dann auch in aller Ruhe sämtliche Nebenmissionen und -Aktivitäten absolvieren.

