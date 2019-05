Hideo Kojima hat seine Fans in den letzten Wochen und Monaten wirklich auf die Folter gespannt, doch bald scheint die große Anspannung ein Ende zu haben. Seit gestern wissen wir, dass am Mittwoch der nächste Death Stranding-Trailer erscheinen wird - und dabei vielleicht sogar einen Releasetermin im Gepäck hat.

Bis dahin müssen wir allerdings noch ein kleines bisschen Geduld üben. Um die Wartezeit zu verkürzen, gab es jetzt einen zweiten Teaser zum (noch immer mysteriösen) Death Stranding zu sehen. Und auch dieses Mal postet Kojima ihn höchstpersönlich auf seinem Twitter-Kanal.

Ging es im ersten Teaser, der gestern erschien, noch um die berühmt-berüchtigte "Seil"-Metapher von Death Stranding, geht es dieses Mal um "reconnect", also das erneute Verbinden miteinander.

Schon seit dem Reveal von Death Stranding kamen immer wieder Gerüchte und Vermutungen auf, das erste große Hideo Kojima-Spiel nach seinem Abschied von Konami könnte auch Online-Funktionen bieten, die Multiplayer-Elemente ermöglichen. Dazu würde das Motto des Teasers jedenfalls passen.

Worum geht's in Death Stranding?

Wir raten, was in Kojimas rätselhaftem Spiel passiert