Death Stranding - Neuer Trailer diese Woche? Das spricht dafür

Update: Das ging schneller als gedacht. Tatsächlich haben die Entwickler nun offiziell bekannt gegeben, dass es am 29. Mai neue Informationen geben wird.

Ursprüngliche Nachricht: Es scheint, als könnte es langsam aber sicher weiter in der Release-Geschichte von Death Stranding gehen. Nicht nur Kojima selbst heizt mit einem kleinen Teaser-Video die Stimmung wieder an, auch ein bekannter Branchen-Insider rechnet damit, dass diese Woche ein Trailer zu einem Sony First Party-Titel erscheint.

Mehr als nur ein Teaser?

Der neue Teaser von Hideo Kojima ist anders als die Andeutungen der letzten Wochen. Dieses Mal gibt es nämlich nicht nur ein Bild mit der Ecke seines Bildschirms am Arbeitsplatz, sondern ein richtiges kleines Video.

Darin zu sehen gibt es eine Hand und den Spruch "Erschaffe das Seil". In der Hand sieht man kleine Ausschnitte des Protagonisten Sam (Norman Reedus) und seiner Ausrüstung. Seile spielen in DS eine wichtige Rolle. Sie stehen laut Kojima für Verbindungen. "Verbindung" bzw. "Connection" wird ein zentrales Thema in seinem neuen Spiel.

Die vergangenen Teaser, also die besagten Fotos am Arbeitsplatz, zeigten unter anderem ein Videoschnitt-Programm - Ein klarer Hinweis, dass ein Trailer ansteht.

Der Zeitpunkt passt. Ziemlich genau vor einem Monat hat Kojima verkündet, dass neues Material "in einem Monat, oder so" veröffentlicht wird. Es wäre also nun soweit. Der Teaser kam mit Sicherheit nicht zufällig.

Es gibt noch einen weiteren Hinweis

Der bekannte Branchen-Insider Daniel Ahmad rechnet ebenfalls damit, dass uns noch in dieser Woche ein neuer Trailer eines Sony First Party-Titels erreichen wird. Welches Spiel er meint, sagt er nicht.

Möglich wären Ghost of Tsushima, The Last of Us: Part 2, oder eben Death Stranding. In Kombination mit dem Post von Kojima, den Ahmad auch retweetet hat und dem Zeitpunkt, der zu Kojimas vergangener Aussage passt, stehen die Chancen gut für Death Stranding.

Bleibt zu hoffen, dass ein kommender Trailer auch wirklich etwas zeigt und nicht nur neue Fragen aufwirft, wie bisher. Sony hat vor kurzem bestätigt, dass Death Stranding definitiv noch für die PS4 erscheinen wird, genau wie Ghost of Tsushima und Last of Us 2. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.