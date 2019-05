Es ist offiziell: Diese Woche erfahren wir mehr zu Death Stranding

Erst heute morgen berichteten wir über einen neuen Teaser, den Kojima zu Death Stranding veröffentlicht hat. Nun ist es bereits offiziell: Am Mittwoch erfahren wir endlich mehr zum kommenden Spiel des Metal Gear-Schöpfers.

Wann geht's los? Das hat der Twitter-Account von Kojima Productions nun bekannt gegeben. Am Mittwoch, den 29. Mai ist es soweit.

The countdown of #DEATHSTRANDING has started... May 29th.

Create the rope. pic.twitter.com/26ynWg2m3s — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) May 27, 2019

Was erfahren wir am Mittwoch?

Nach all den Teasern erhoffen wir uns neben einem Release-Termin auch endlich konkrete Informationen, was Death Stranding denn nun eigentlich wird. Kojima und andere Mitarbeiter des Studios haben bereits viele Brotkrumen gestreut, aber was uns letztlich erwartet, liegt weiterhin ziemlich im Dunkeln.

Neuer Trailer: Es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen neuen Trailer geben. Das haben die vergangenen Teaser Kojimas sehr klar angedeutet. Mit etwas Glück steht ein richtiger Reveal an. Death Stranding hat noch keinen Release-Termin. Sony hat allerdings bestätigt, dass das Spiel definitiv noch für die PS4 erscheint.

Da es sich um einen Sony-Exklusivtitel handelt, scheint eine weitere State of Play-Ausgabe wahrscheinlich. Bisher hat Sony jedoch noch nicht den nächsten Termin der Nintendo Direct-ähnlichen Show verraten.