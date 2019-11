Death Stranding ist seit dem 8. November für die PS4 erhältlich und wurde sowohl von Kritikern als auch von Fans gemischt aufgenommen. Die einen lieben Hideo Kojimas Spiel, die anderen hassen es. Etwas dazwischen scheint es nicht zu geben.

Immerhin wissen wir nun, dass Death Stranding zumindest in Großbritannien einen erfolgreichen Verkaufsstart hingelegt hat. Den stärksten Launch eines PS4-Exclusives in diesem Jahr hat dort aber ein anderes Spiel über die Bühne gebracht, nämlich Days Gone.

Zombies schlagen Postboten in Großbritannien

Death Stranding hat sich zum Start also in Großbritannien nicht so stark verkauft wie das Zombie-Spiel von Sony Bend. Laut GamesIndustry Biz ging Kojimas neuestes Spiel in den Tagen um den Release herum 36 Prozent weniger über die Ladentheke als Days Gone. Die Angaben beziehen sich jedoch lediglich auf die Retail-Sales, Dowloads sind ausgeschlossen.

Die Zahlen zeigen, dass die breite Masse mit einem Open World-Action-Spiel, in dem wir Jagd auf Zombies machen, offenbar mehr anfangen kann als mit Kojimas eigenwilligem Vertreter des sogenannten neuen "Strand-Genres". Days Gone verzeichnete im April den stärksten UK-Launch des Jahres und ließ damit sogar Titel wie Resident Evil 2 und The Division 2 hinter sich.

Das sind die UK-Charts der letzten Woche: