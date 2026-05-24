Devil May Cry Season 3: Release, Streaming, Trailer - Alle Infos und Gerüchte zu Staffel 3 der Netflix-Serie

Staffel 3 zur DMC-Serie von Netflix soll intern bereits in Produktion sein. Hier gibt es alle bekannten Infos und Spekulationen.

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Eleen Reinke
24.05.2026 | 10:00 Uhr

Bekommt Devil May Cry eine dritte Staffel? Diese Infos gibt es. Bekommt Devil May Cry eine dritte Staffel? Diese Infos gibt es.

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Die zweite Staffel der Netflix-Adaption zu Devil May Cry ist angelaufen und es gibt bereits Hinweise, dass uns auch eine dritte Season erwarten wird. Wir fassen zusammen, was bereits zur Zukunft der Serie bekannt ist.

Release: Wann erscheint Devil May Cry Staffel 3?

Aktuell gibt es noch kein konkretes Releasedatum für Season 3 der DMC-Serie. Schon vor dem Release von Staffel 2 berichtete MP1st aber, dass eine weitere Season hinter den Kulissen bereits grünes Licht bekommen habe und schon in Produktion sei.

Auch die zweite Staffel wurde damals kurz nach dem Release der ersten bestätigt. Sollten wir also eine weitere Season bekommen, stehen die Chancen zumindest ziemlich gut, dass Devil May Cry Staffel 3 im Frühjahr 2027 erscheint.

Gibt es schon einen Trailer für Devil May Cry Staffel 3?

Nein, bislang gibt es leider noch keinen Trailer zu einer möglichen dritten Staffel. Sollte die Season bestätigt werden, müssen wir uns aber womöglich gar nicht mehr so lange gedulden. Einen ersten Teaser für Season 2 gab es bereits im August 2025, knapp vier Monate nach dem Release von Staffel 1.

Video starten 1:06 Devil May Cry: Die Netflix-Serie kehrt für Season 2 zurück und teast die Konfrontation zwischen Vergil und Dante

Wo kann ich Season 3 von Devil May Cry streamen?

Bei der laufenden Devil May Cry-Serie handelt es sich um eine Netflix-Produktion, ihr könnt sie also ausschließlich bei dem Streaminganbieter sehen.

Die alte Devil May Cry-Serie von 2007 (die mit der neuen Serie nicht in Zusammenhang steht) ist hingegen zum aktuellen Zeitpunkt in keinem Streaming-Abo enthalten.

Mehr Infos zu den Episoden und wie die Story in einer dritten Staffel weitergehen könnte, gibt's auf den folgenden Seiten.

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