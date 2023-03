Last Epoch funktioniert wie Diablo & Co und kann jetzt im Early Access auch im Multiplayer gespielt werden.

Last Epoch dürfte vielen Diablo-Fans noch kein Begriff sein. Aber das ändert sich wohl gerade. Die Diablo-Alternative macht schon im Early Access sehr viel richtig und kommt richtig gut an. Aber erst seit dem kürzlich veröffentlichten Multiplayer-Update steigen auch die Spieler*innenzahlen rasant an.

Last Epoch hat jetzt auch Multiplayer und der sorgt für großen Erfolg

Das ist Last Epoch: Das Action-RPG/Hack'n Slay macht keinen Hehl aus seinen Vorbildern. Als große Inspiration fällt auf den ersten Blick sofort Diablo ein. Aber auch andere, ähnliche Titel wie Path of Exile haben offenbar Pate gestanden.

Der bewährte Gameplay-Mix aus Dungeons erkunden, kämpfen, looten und leveln funktioniert auch hier ganz prächtig. Offenbar sogar besser als bei einigen anderen Genre-Vertretern, wie sich den bisherigen, "größtenteils" beziehungsweise insgesamt "sehr positiven" Steam-Bewertungen entnehmen lässt.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:

0:55 Last Epoch - Trailer zum neuen Multiplayer-Patch

Bisher war es eher ruhig um das Spiel, bis auf ein paar wenige Tausend Fans haben sich bis vor Kurzem nie gleichzeitig eingefunden, um die Early Access-Version auf Steam zu spielen. Aber das war noch vor dem großen Multiplayer-Update. Genau dieses Update ist jetzt aber da – mit durchschlagendem Erfolg.

Geht plötzlich durch die Decke: Seitdem Last Epoch auch mit bis zu drei Freund*innen gespielt werden kann, sind die Spieler*innenzahlen drastisch gestiegen.

Wo vorher um die 1.000 Menschen gleichzeitig online waren, liegt der Rekord jetzt bei 40.000. Aktuell spielen über 14.000. Das kann sich wirklich sehen lassen (via: SteamDB).

Wann kommt es raus? Last Epoch befindet sich schon seit 2018 in der Entwicklung und aktuell noch im Early Access. Allerdings peilen die Macher des Indie-Spiels sogar noch einen Release in diesem Jahr an. Wenn alles gut geht, können wir also 2023 noch die Vollversion spielen.

Erscheint Last Epoch auf Konsolen? Das steht bisher noch nicht fest. Aktuell gibt es nur die PC-Version. Sollte die sich aber gut verkaufen, könnte durchaus eine Veröffentlichung auf PS5 und Xbox folgen, wie es bei so vielen anderen Indie-Erfolgsgeschichten der Fall war.

Wie findet ihr Last Epoch? Habt ihr die Diablo-Alternative schon ausprobiert oder wartet ihr lieber auf das Original?