Diablo 4: Bester Paladin Build - Die stärkste Skillung zum Leveln und den ersten Qualstufen zum Lord of Hatred-Release

Der Paladin ist zwar schon seit zwei Seasons dabei, wenn ihr Lord of Hatred vorbestellt habt, aber er zeigt nun erst seine wahre Form.

Schon im Early Access konnte der Paladin zeigen, was er kann. Doch mit den neuen Skill-Bäumen könnt ihr noch mehr aus der Klasse herausholen und beliebte Builds schon viel früher ans Laufen bringen. Daher versuchen wir schon früh eine der besten und einfachsten Skillungen in Lord of Hatred zu imitieren, bis sie später mit einem einzigen Item unschlagbar ist.

Es geht um den Auradin – von der Community liebevoll auch AFKaladin oder Rentnerdin genannt. Dieser macht kaum selbst Schaden und lässt die lästige Arbeit von seinen Auren erledigen. Diese werden mit jedem getöteten Feind mächtiger, sodass eure bloße Anwesenheit den Bildschirm leerfegt, während ihr über das Schlachtfeld fliegt.

Diese Skillung wird später immer mächtiger, denn es gibt viele Items, die sie unterstützen – und sogar ein Set. Damit war für uns selbst Qual 7 überhaupt kein Problem.

11:45 12 Minuten Gameplay aus Diablo 4 Lord of Hatred: Der Start des Addons samt Bosskampf und neuem Gebiet

Autoplay

Ausrüstung

Normalerweise versuchen wir in unseren Guides, spezielle Items für Skillungen außen vor zu lassen. Aber durch den Horadrimwürfel – den ihr ab der Hälfte der Kampagne bekommt – wird es sehr einfach, spezielle Items zu erhalten.

Ausrüstung spielt beim Auradin nämlich eine große Rolle, weswegen wir diesen Abschnitt etwas vorziehen. Beim Leveln funktioniert er auch so, aber spätestens in der ersten Qualstufe braucht ihr die Handschuhe Dämmerfeuer. Dieser einzigartige Gegenstand lässt eure Aura des Heiligen Lichts alle Gegner auf dem Bildschirm treffen, und die Aura wird mit jedem Kill stärker.

Ihr bekommt die Handschuhe am einfachsten über den Kuriositätenhändler. Kauft dort so lange Handschuhe mit Obolussen, bis ihr Dämmerfeuer bekommt. Die Rolls müssen nicht sonderlich gut sein.

Alternativ nutzt ihr "Aufwertung auf Einzigartig" beim Horadrimwürfel. Dafür braucht ihr gewöhnliche Handschuhe, verbesserten Urstaub und rohen Urstaub. So viele einzigartige Handschuhe gibt es nicht, ihr solltet hier schnell Glück haben.

Habt ihr Dämmerfeuer, solltet ihr auch nach der einzigartigen Zweihand-Axt Zerbrochene Nacht Ausschau halten. Die stärkt eure Auren zusätzlich.

Sobald ihr das passende Set findet, wird der Auradin noch stärker.

Fähigkeitenverteilung

Wir präsentieren euch alle Fähigkeiten in ihrer Gänze. Beim Leveln solltet ihr aber darauf achten, dass die zusätzlichen Talente und Morphs erst nach und nach freigeschaltet werden. Sobald sie verfügbar sind, steckt direkt einen Punkt hinein, bevor ihr bestehende Talente verstärkt.

Zudem geben wir euch zwei Skillungen: eine vor Dämmerfeuer und eine danach. Denn sobald ihr die Handschuhe habt, werden bestimmte Skills obsolet.

Vor Dämmerfeuer

Basisfertigkeiten

Lichtschwung: 1/15 Glaubenserzeugung Verwundbar Kreuzhieb



Kernfertigkeiten

Gesegneter Hammer: 15/15 Kostenreduktion Wirkgeschwindigkeit Heiligenschein des Jüngers



Aurafertigkeiten

Aura des Fanatismus: 15/15 Zusätzliche max. Ressource Ressourcenerzeugung Racheritus



Aura des Heiligen Lichts: 15/15 Zusätzliche Ziele Potenz Unterwerfungsritus



Tapferkeitfertigkeiten

Fallender Stern: 1/15 Zusätzliche Aufladung Sternenfall



Ultimative Fertigkeiten

Gebieter der Gerechtigkeit: 15/15 Abklingzeitreduktion Bewegungsgeschwindigkeit Seraphs Flügel



Nach Dämmerfeuer

Aurafertigkeiten

Aura des Fanatismus: 15/15 Zusatz Stapel für passiven Effekt Potenz Demutritus



Aura des Trotzes: 15/15 Maximales Leben Potenz Machtritus



Aura des Heiligen Lichts: 15/15 Zusätzliches Abprallen Potenz Unterwerfungsritus



Tapferkeit Fertigkeiten

Fallender Stern: 1/15 Zusätzliche Aufladung Sternenfall



Gerechtigkeit Fähigkeiten

Weihe 1/15 Schwächen Stählung Geheiligter Grund



Ultimative Fertigkeiten

Gebieter der Gerechtigkeit: 15/15 Abklingzeitreduktion Bewegungsgeschwindigkeit Seraphs Flügel



Skillt bei beiden Varianten zuerst "Aura des heiligen Lichts" und dann "Gebieter der Gerechtigkeit" aus. Danach eure anderen Auren und packt alle übrigen Punkte in "Fallender Stern".

Der Eid des Jüngers

Ab Stufe 15 schaltet ihr die Klassenfertigkeit des Paladins frei: Eide. Ihr müsst euch einem der vier Eide verschreiben und um ihn herum spielen.

Fast alle Builds nutzen den Eid des Jüngers. Damit könnt ihr mit Jüngerfertigkeiten mit Abklingzeit eure Gebietergestalt heraufbeschwören. Zugleich verursachen alle Jüngerfertigkeiten mehr Schaden in Gebietergestalt.

Uns geht es aber vor allem um den ersten Effekt. Denn dadurch werdet ihr jedes Mal zum Gebieter mit Fallender Stern. Durch die geringe Abklingzeit könnt ihr damit den Gebieter fast durchgehend aktiv halten.

Eid des Jüngers lässt euch permanent in Gebietergestalt rumlaufen.

Die Skillung im Detail

Lichtschwung ist nur dafür da, um Glaube aufzubauen und anfangs Gegner verwundbar zu machen.

Gesegnete Hämmer könnt ihr gerade zu Beginn spammen. Sie kosten nicht viel Glaube, haben eine hohe Glückstrefferchance und treffen mehrfach. Sie werden zudem durch die Gebietergestalt verstärkt.

Aura des Heiligen Lichts ist eine fantastische passive Schadensquelle, die ohne einzigartige Handschuhe drei Gegner trifft. Der Stun durch Unterwerfungsritus kann euch außerdem das Leben retten.

Aura des Fanatismus erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit und die kritische Trefferchance passiv. Zusätzlichen Schaden nehmen wir immer mit.

Fallender Stern braucht ihr für Bewegungsgeschwindigkeit und die Gebietergestalt. Versucht mit Items, den Cooldown der Fähigkeit zu verringern.

Zuletzt noch Gebieter der Gerechtigkeit. Ihr verursacht nicht nur zusätzlichen Schaden, sondern die passiven Flügelschläge erledigen zusätzlich Feinde in der Nähe automatisch.

Nach Dämmerfeuer:

Lichtschwung und die Hämmer fliegen raus. Euer Schaden kommt nur noch von der Aura des Heiligen Lichts und den Flügelschlägen des Gebieters.

Stattdessen kommt unsere dritte Aura ins Spiel: Aura des Trotzes. Sie erhöht eure Überlebenschancen und ist die Quelle für "Unaufhaltsamkeit" beim Paladin.

Dazu kommt noch Weihe. Dank Geheiligter Grund macht ihr mehr Schaden und Dämmerfeuer löst bei jeder Aura-Aktivierung Weihe aus.

Verwundbar kommt nun von der Aura des Fanatismus.

Sobald ihr die Dämmerfeuer-Handschuhe habt tötet eure Aura alles um euch herum, ohne das ihr viel machen müsst.

Spielstil

Anfangs sieht euer Spielstil so aus:

Springt mit Fallender Stern in die Gegner

Aktiviert Gebieter so oft wie möglich

Nutzt einmal Lichtschwung, um Feinde verwundbar zu machen

Spammt Hämmer

Mit den Handschuhen ändert es sich etwas:

Springt mit Fallender Stern in die Gegner

Aktiviert Gebieter so oft wie möglich

Aktiviert so oft wie möglich eure Auren

Und das war’s. Alles um euch herum stirbt automatisch, ohne dass ihr viel tun müsst.