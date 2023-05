Diese Diablo 4-Klasse ist laut Blizzard eine der stärksten - ihr konntet sie nur noch nicht ausreizen

Der Druide kam bei der Fangemeinde nicht gut an.

Im letzten Server Slam konnten Interessierte in den ersten Akt von Diablo 4 hineinschnuppern. Zum Launch des Spiels werden fünf Klassen zur Verfügung stehen, die auch in der Beta getestet werden konnten. Doch durch das noch unausgewogene Balancing gerieten einige der Klassen bereits jetzt in die Kritik.

Der Totenbeschwörer ist beispielsweise nach der ersten Beta-Phase so heftig abgeschwächt worden, dass selbst Blizzard-Entwickler Rod Fergusson die Auswirkungen merkte. Er versprach, dass es zum Launch von Diablo 4 einen Buff geben wird.

Doch eine weitere Klasse bereitet den Fans ebenso Kopfschmerzen, da sie sich in beiden Beta-Phasen nicht sonderlich stark anfühlte. In einem Interview mit unseren Kollegen von GameStar erklären Associate Game Director Joe Piepiora und Art Director John Mueller nun den Grund dafür.

Der Druide in Diablo 4: Eigentlich eine der stärksten Klassen

Das Entwickler-Duo gab zu, dass der Druide die Klasse ist, die wohl am schwersten auszubalancieren ist. In den sozialen Medien beschweren sich viele Spieler*innen darüber, dass der Druide zu schwach sei. Sie finden einfach keinen Build, mit dem sie eine Chance gegen stärkere Gegner hätten:

Der Druide sei nicht beweglich genug und müsse für fast alle seine Skills in den Nahkampf. Außerdem sei sein Schaden im Vergleich mit den anderen Klassen eher unterdurchschnittlich.

Woran liegt das? Die Verantwortlichen erklären, dass der Druide eigentlich eine der stärksten Klassen ist.

Der Knackpunkt: Sein volles Potential entfaltet sich laut Blizzard erst im späteren Verlauf des Spiels.

In den bisherigen öffentlichen Testphasen fehlte dem Druiden beispielsweise die „Geistersegen“-Mechanik, die ab Stufe 15 freigeschaltet wird. In der Beta konnten wir zwar bis Stufe 20 spielen, doch die Mechanik ließ sich noch nicht aktivierten.

Der Grund dafür ist, dass diese Mechanik erst im Rahmen einer Quest freigeschaltet wird, die in der Beta nicht enthalten war. Sie findet in einer anderen Region als die in Akt 1 statt und konnte deshalb nicht von Spieler*innen aufgesucht werden.

Diese Fähigkeiten besitzt der Druide

Der Druide kann seine Gestalt zwischen einer menschlichen Form, einem Bären und einem Werwolf wechseln. In jeder der drei Formen hat der Druide unterschiedliche Vorteile und Fähigkeiten. Die Form muss nicht aktiv gewechselt werden, sondern wird automatisch mit der entsprechenden Attacke verändert.

Hinzu kommt, dass der Druide über unterschiedliche Elemente der Natur herrscht. Dazu zählen beispielsweise Erde oder Sturm. Er kann außerdem Raben oder Wölfe beschwören, die den Gegnern zusätzlichen Schaden hinzufügen.

Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Druiden in Diablo 4 gemacht?