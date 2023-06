Diablo 4: Blizzard erfüllt großen Fan-Wunsch und bringt Edelstein-Tab - eine schlechte Nachricht gibt es aber

Blizzard hat eine viel gewünschte Änderung für Diablo 4 angekündigt: Der Edelstein-Tab kommt.

Die Diablo 4-Community hat mittlerweile eine ganze Reihe von Quality of Life-Verbesserungen gesammelt, die Blizzard ihrer Meinung nach hinzufügen sollte. Eine ganz bestimmte Forderung wurde nun erhört: Während des gestrigen "Campfire Chats" haben Blizzards Chefs nämlich verkündet, dass Edelsteine nicht mehr unter Ausrüstung, sondern zukünftig unter Materialien im Inventar gelagert werden.

Die schlechte Nachricht dabei allerdings: Der "Edelstein-Tab" wird nicht sofort eingeführt und kommt auch nicht in Season 1. Stattdessen müssen wir uns noch bis zur zweiten Season von Diablo 4 gedulden, erst dann soll die laut geforderte Änderung einen Weg ins Spiel finden.

Einen Release-Termin für Season 1 gibt es nach wie vor nicht. Mitte/Ende Juli 2023 soll sie starten und ganze drei Monate andauern.

Season 2 und die Auslagerung von Edelsteinen in den Material-Tab werden also erst im Herbst 2023 an den Start gehen.

Was bringt der Edelstein-Tab?

Monster droppen Edelsteine in Diablo 4 zuhauf. Etliche Spieler*innen beschweren sich darüber, dass die Klunker ihr Inventar zumüllen. Denn Edelsteine landen aktuell im Bereich "Ausrüstung", in dem auch Rüstungsteile und Waffen verstaut werden, wie Kollege Dennis in seiner Kolumne zu dem Thema erklärt:

Diablo 4 ist seit dem 6. Juni 2023 für alle auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie auf dem PC spielbar. Im großen GamePro-Test erweist sich Blizzards düsteres Schnetzel-Abenteuer als der mit Abstand beste Teil der Reihe und auch darüber hinaus findet Diablo 4 großen Anklang bei Kritiker*innen und in der Community.

Freut ihr euch über den Edelstein-Tab und welche Dinge sollte Blizzard eurer Meinung nach an Diablo 4 außerdem ändern? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion!