Diablo 4-Chefin Lilith (rechts) sieht nicht nur gut aus, sie hat auch noch Hörner und Flügel – nur größer könnte sie sein, um an Lady Dimitrescu heranzukommen.

Diablo 4-Heldin ääh, -Schurkin Lilith hält die Welt in Atem. Aber wir haben uns hier nicht versammelt, um die Waffen gegen sie zu erheben, sondern um ihr zu huldigen. Und um die wichtige Frage zu klären, wer eigentlich die größere Bösewichtin ist: Lilith oder Lady Dimitrescu aus Resident Evil: Village?

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Diablo-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.

Lilith aus Diablo 4 ist cool, aber Lady Dimitrescu könnte ihr auf den Kopf spucken

Darum geht's: Wir bei GamePro.de beschäftigen uns wie gewohnt mit den "wirklich wichtigen Dingen" und gehen Fragen auf den Grund, die euch sicherlich unter den Nägeln brennen. Wie zum Beispiel das Alter von Zelda-Protagonist Link, Bowser oder Super Mario – teils mit überraschenden Ergebnissen:

Aber auch die Körpergröße beliebter Charaktere steht immer mal wieder auf dem Programm und dürfte vor allem für Bösewichte ein wichtiges Kriterium sein.

Lilith versus Lady Dimitrescu: Beide sind körperlich furchteinflößende Haupt-Antagonistinnen in ziemlich erfolgreichen Videospielen. Lilith versprüht zwar einen deutlich beängstigerenden Charme als es die Vampirfürstin aus Resident Evil Village tut, aber ein Vergleich der beiden liegt natürlich trotzdem nahe.

So groß sind die beiden: Wen von beiden ihr auch immer bevorzugt, wenn es nur auf die furchteinflößende Körpergröße ankommt, haben wir eine klare Siegerin. Zumindest wenn es nach einem Vergleich von Diablo 4-Fans geht und wir besondere Verwandlungen, die sich auf die Größe kurzzeitig auswirken, mal außer Acht lassen (via rockpapershotgun). Demnach ist die Dämonin eine wirklich große Herausforderung, kommt aber trotzdem nicht an die Vampirlady heran:

Lady Dimitrescu aus RE: Village ist 2,89 Meter groß.

aus RE: Village ist 2,89 Meter groß. Lilith aus Diablo 4 ist hingegen "nur" 2,56 Meter groß.

Das ist nicht einmal ein Kopf an Kopf-Rennen, sondern eine ziemlich klare Sache. Fast dreißig Zentimeter unterscheiden die beiden Ladys. Dimitrescu kann sich bei dem Größenunterschied sogar gemütlich auf Lilith abstützen. Aber wie wir ja alle wissen, kommt es nicht nur auf die Größe an.

Dimitrescu ist größer, aber wer ist cooler? Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Mir persönlich kommt es so vor, als wäre Lilith zumindest deutlich mächtiger, als es Lady Dimitrescu ist. Auch wenn wir letzten Endes beiden ordentlich Saures geben.

Aber wen hättet ihr größer eingeschätzt und was sagt ihr zu dem Vergleich? Welche Dame findet ihr ganz allgemein besser? Schreibt es uns in die Kommentare.