Frisch enthüllt für Diablo: So sieht der neue Warlock aus!

Da soll mal einer sagen, die Welt stecke nicht voller Überraschungen: Blizzard hat die neue Klasse von Diablo vorgestellt - und das nicht nur für Diablo 4, sondern auch für Immortal und für Diablo 2: Resurrected.

Richtig gelesen, der 25 Jahre alte Klassiker bekommt tatsächlich eine komplett neue Heldenklasse. Im Cinematic Trailer gibt's zwar noch kein Gameplay, aber dafür eine sehr coole Einordnung, welche Rolle der Hexenmeister in der Welt von Diablo spielt: Denn manchmal bekämpft man Feuer am besten mit Feuer!