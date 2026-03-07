Läuft gerade "Wir werden mit der Zeit immer besser" Einer der Chefs hinter Diablo 4 spricht Klartext, was die Zukunft alles auf den Kopf stellt
Wir werden mit der Zeit immer besser Einer der Chefs hinter Diablo 4 spricht Klartext, was die Zukunft alles auf den Kopf stellt

34 Aufrufe

"Wir werden mit der Zeit immer besser" Einer der Chefs hinter Diablo 4 spricht Klartext, was die Zukunft alles auf den Kopf stellt

Dimitry Halley
07.03.2026 | 10:00 Uhr

Zaven Haroutinian hat damals mit einer gebrannten Kopie von Diablo 1 begonnen, Diablo 2 in Internet-Cafes gezockt und arbeitet 25 Jahre später als Associate Game Director an der Zukunft von Diablo 4. Im Interview steht er uns Rede und Antwort, wie der neue Warlock in Lord of Hatred das Diablo-Meta auf den Kopf stellen könnte – und wie Blizzard darüber hinaus sicherstellen will, dass Diablo 4 über Season 12 hinaus eine erfolgreiche Zukunft hat.
