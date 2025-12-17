13 Aufrufe
Exklusive Infos zu Diablo 4: Lord of Hatred - Mephisto ist erst der Anfang | FYNG Talk (Werbung)
Sichere dir die kommende Erweiterung Diablo IV: Lord of Hatred im Vorverkauf und schalte den Paladin sofort frei http://diablo.com/#pre-purchase (Werbung)
Alles zur neuen Diablo 4-Erweiterung Lord of Hatred! 🔥 Wir sprechen exklusiv mit Matt Burns (Lead Narrative Designer bei Blizzard) über das epische Finale gegen Mephisto, die Rückkehr von Lilith und die neue Klasse: den Paladin.
In diesem Deep-Dive Interview erfahrt ihr, wie Blizzard die cineastischen Trailer erschafft, was uns in der neuen Region Skovos erwartet und warum der Paladin diesmal anders ist als in früheren Teilen.
00:00 Intro
04:55 Die Story
07:30 Wo stecken Diablo & Baal?
08:28 Liliths Rückkehr
12:05 Neue Region
15:30 Neyrelle
17:20 PALADIN Klasse
24:10 Release Datum
Das ist eine Aufzeichnung aus unserem Livestreaming-Programm FYNG 2026: https://www.gamestar.de/fyng
Dieses Video gibt es auch zum Hören im GameStar Podcast: https://www.gamestar.de/podcast
Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt!
Spotify: https://spoti.fi/3YFfLha
Apple Podcasts: https://apple.co/403mlPv
RSS-Feed: https://bit.ly/42bmS
