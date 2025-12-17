Exklusive Infos zu Diablo 4: Lord of Hatred - Mephisto ist erst der Anfang | FYNG Talk (Werbung)

Sichere dir die kommende Erweiterung Diablo IV: Lord of Hatred im Vorverkauf und schalte den Paladin sofort frei http://diablo.com/#pre-purchase (Werbung)

Alles zur neuen Diablo 4-Erweiterung Lord of Hatred! 🔥 Wir sprechen exklusiv mit Matt Burns (Lead Narrative Designer bei Blizzard) über das epische Finale gegen Mephisto, die Rückkehr von Lilith und die neue Klasse: den Paladin.

In diesem Deep-Dive Interview erfahrt ihr, wie Blizzard die cineastischen Trailer erschafft, was uns in der neuen Region Skovos erwartet und warum der Paladin diesmal anders ist als in früheren Teilen.

00:00 Intro

04:55 Die Story

07:30 Wo stecken Diablo & Baal?

08:28 Liliths Rückkehr

12:05 Neue Region

15:30 Neyrelle

17:20 PALADIN Klasse

24:10 Release Datum

