Diablo Immortal im Koop spielen: Achtet unbedingt auf die richtige Serverwahl!

Ab heute ist Diablo Immortal auf iOS, Android und PC offiziell am Start. Wenn ihr gemeinsam mit anderen Dämonenjägern in die Schlacht gegen das Böse ziehen wollt, müsst ihr noch vor Beginn des Abenteuers gut aufpassen, denn im Gegensatz zu vorherigen Teilen der Serie ist Immortal nicht nur in Regionen, sondern auch in einzelne Server aufgeteilt. Cross-Server gibt es nicht, ihr könnt als nur mit Leuten spielen, die auf dem selben Server angemeldet sind wie ihr.

Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos zum Launch:

So funktionieren Server in Diablo Immortal

Wenn ihr Diablo Immortal zum ersten Mal startet, seht ihr einen Namen mit einem Pfeil dahinter. Drückt auf keinen Fall einfach weiter, denn hierbei handelt es sich nicht um die Level-Auswahl, sondern um die Serverliste. Und ja, die Server in Immortal haben alle Namen, die wie Orte in Diablo klingen, also lasst euch nicht verwirren. Sprecht euch stattdessen mit den Leuten ab, mit denen ihr im Koop zocken wollt, und einigt euch auf einen Server.

Diese Server stehen zur Auswahl: Diablo Immortal wählt als Standardeinstellung für euch einen Server in eurer Region aus. Allerdings könnt ihr diesen Vorschlag auch ignorieren und selbst eine Wahl treffen. Die Server sind zum einen nach Regionen und zum anderen nach Sprachen geordnet.

Hier ist die Liste mit allen deutschsprachigen Servern in Diablo Immortal:

El'Druin

Tabri

Vizjerei

Hemlir

Segithis

Akeba

Eine komplette Liste mit allen globalen Servern findet ihr zum Beispiel bei PCGamesN.

Meldet euch an: Noch ein Tipp zum Schluss. Bevor ihr euch in den Kampf gegen Diablos Heerscharen begebt, solltet ihr euch bei Diablo Immortal mit eurem Battle.net-Konto anmelden. Grundsätzlich ist es auch möglich als Gast zu spielen, doch es kursieren Erfahrungsberichte im Netz, nach denen ohne Anmeldung der Spielfortschritt verloren gehen kann (via Blizzard).

Auf welchen Diablo Immortal-Server werdet ihr unterwegs sein?