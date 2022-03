Diablo Immortal: Ihr könnt euch jetzt auch für iOS registrieren, der Bonus steht aber auf der Kippe

Der Release von Diablo Immortal scheint näher zu rücken. Zumindest wurde jetzt auch für iOS die Vorbesteller-Phase freigeschaltet. Auf Geräten mit Android ist das schon länger der Fall – hier könnt ihr euch aber auch weiterhin registrieren (via Blizzard). Hier findet ihr die Links zu den entsprechenden Plattformen:

Diablo Immortal auf iOS

Diablo Immortal auf Android

Vorbesteller-Bonus für Diablo Immortal ist an Bedingungen geknüpft

Auch wenn Diablo Immortal Free2Play ist, winkt euch ein Bonus, wenn ihr das Spiel vorbestellt. Diesen gibt es allerdings nicht einfach so. Blizzard möchte 30 Millionen Registrierungen auf Apple- und Android-Geräten haben, bevor der Bonus für alle freigeschaltet wird. Werden die Vorbestellungen nicht erreicht, gehen wir wohl leer aus.

Sollte diese ambitionierte Zahl erreicht werden, bekommt ihr das Horadrim-Accessoireset. Zuvor müsst ihr jedoch innerhalb der ersten 30 Tage nach Release das Tutorial durchgespielt haben. Je nach Klasse sieht das kosmetische Outfit anders aus.

Hier seht ihr das Bonus-Outfit für die verschiedenen Klassen, das wir uns gemeinsam erarbeiten müssen:

So funktionieren Klassen und Cosmetics in Immortal: Blizzard hat zuletzt bereits bekannt gegeben, dass kosmetische Items in Diablo Immortal eine deutlich größere Rolle spielen werden als in anderen Teilen. Das liegt vor allem an dem starken Service-Charakter des Spiels und den MMO-Einflüssen, die es wichtig machen, dass sich die Avatare auch optisch voneinander unterscheiden.

Neben Rüstungen und Waffen, die eure Stats beeinflussen, werdet ihr viele Cosmetics finden, die sich lediglich auf das Aussehen eures Charakters auswirken.

Apropos Charakter: Ihr könnt in Diablo Immortal jederzeit die Klasse wechseln und bekommt vom Spiel sogar eine passende Ausrüstung gestellt, die eurem Level entspricht.

Wie sich Diablo Immortal tatsächlich spielt, erfahrt ihr in folgendem Video:

Wann erscheint Diablo Immortal?

Wir wissen leider noch immer nicht genau, wenn Diablo Immortal veröffentlicht werden soll. Seit der Verschiebung von 2021 auf 2022 gibt es keine konkreten Informationen. Zwar ist im Rahmen der Vorregistrierung der 30. Juni als Datum aufgetaucht, doch dieses wurde bereits als Platzhalter bestätigt.

Trotzdem sollte es nicht mehr allzu lange dauern, bis wir den Titel ausgiebig zocken dürfen, nachdem die Registrierung inzwischen auf allen Plattformen freigeschaltet wurde.

Registriert ihr euch für Diablo Immortal?