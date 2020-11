Die besten Monitore für Playstation 5 und Xbox Series X/S

Neue Generation: Mit dem Release von PS5 und Xbox Series X/S steht für viele auch ein Upgrade des Displays an. Während die meisten vermutlich zu einem neuen 4K-TV mit HDMI 2.1 greifen, kann oder möchte nicht jeder einen riesigen Fernseher in der Wohnung stehen haben. Monitore verbrauchen nicht nur weniger Platz und Strom, sie kosten in der Regel auch weniger und können gleichzeitig für den Heim-PC genutzt werden. Wenn ihr also statt auf der Couch lieber am Schreibtisch zockt, haben wir für euch die besten Monitore für die neue Konsolengeneration rausgesucht. Seid ihr eher auf der Suche nach einem TV, haben wir auch dazu eine Kaufberatung für euch.

Preis-Leistungstipp 4K-Monitor: BenQ EL2870U

Schnelles Bild: Der BenQ EL2870U ist seit zwei Jahren auf dem Markt und ist eine solide 4K-Alternative für Konsolenzocker. Er hat ein 1 ms (grau zu grau) schnelles TN-Panel und kann mit dem HDMI-2.0 Anschluss und FreeSync die bisher benötigten 60 Hz für aktuelle PS5 und Xbox Series X/S aufbringen. Sollten in Zukunft Spiele erscheinen, die auf 120 FPS kommen können, müsstet ihr auf ein HDMI-2.1-Gerät warten, um diese voll ausreizen zu können.

Die Farbdarstellung könnte stärker und der Kontrast besser sein, dafür ist er für diese Preisklasse sehr schnell und zudem HDR-kompatibel.

Pro:

Niedriger Preis

Reaktionsgeschwindigkeit (1 ms grau zu grau)

FreeSync und HDR

Contra:

Farbdarstellung

Schwacher Kontrast

WQHD-Monitor für Xbox Series X/S und PC: LG 27GL850-B

Für PC und Xbox: Dieser 27 Zoll Monitor hat ein sehr schnelles IPS-Panel (bis zu 1 ms grau zu grau) und unterstützt FreeSync und G-Sync bis 144 Hz, schwächelt dafür etwas bei der HDR-Performance. Für Konsolenspieler ist es ein gutes Mittelklasse-Gerät. Vor für Xbox Series S-Besitzer besitzt lohnt sich dieser Monitor: Sie ist auf 1440p ausgelegt, einen passenden TV zu finden ist da schwierig.

Weil die PS5 WQHD-Auflösungen (also eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln) nicht unterstützt, solltet ihr hier nur zugreifen, wenn ihr die Xbox Series X/S und/oder euren PC anschließen möchtet.

Pro:

Gutes Gerät für PC und Xbox

Schnelle Reaktionszeit, niedriger Input-Lag

Gutes Bild aus jedem Winkel

Contra:

Schwache HDR-Performance

Kontrast könnte besser sein

Großes 4K-Gerät mit HDMI-2.0: Asus ROG Strix XG438Q

Der Titan: Gigantische 43 Zoll Bildschirmdiagonale und ein 4 ms grau zu grau schnelles VA-Panel mit 4K-Qualität machen den ROG Strix XG438Q von Asus zu einem nicht nur optisch imposanten Monitor. Das schlägt sich auch im Preis nieder: Aktuell kostet er bei Alternate stolze 1.169 Euro.

Da er nur HDMI-2.0 Anschlüsse besitzt, bekommt ihr bei einer 4K-Auflösung nur 60 Hz statt der maximal möglichen 120 Hz; allerdings gibt es aktuell weder für PS5 noch für Xbox Series X/S Titel, die die vollen 120 Hz ausreizen würden.

Größentechnisch ist dieser Monitor nicht weit von einem Fernseher entfernt, daher solltet ihr auf einen ausreichenden Sitzabstand achten (idealerweise mind. 1 Meter).

Pro:

4K-fähiges VA-Panel

Gute Helligkeit & Kontrast

Wie ein TV für den Schreibtisch

Contra:

Sehr hoher Preis

Ausleuchtung ist nicht ideal

Die Budget-Alternative: LG 24GL600F-B

Klein aber fein: Der LG 24GN53A-B ist nicht perfekt - die Bildqualität im Allgemeinen könnte besser sein, aus bestimmten Winkeln wirkt das Bild schlechter und er bietet "nur" Full-HD. Dafür hat er ein 1 ms (grau zu grau) schnelles TN-Panel, einen sehr niedrigen Input-Lag und ist FreeSync kompatibel.

Für den Preis von weniger als 150 Euro durchaus eine solide Budget-Alternative für alle, die ihren Monitor primär zum Spielen benutzen wollen.

Pro:

Sehr günstig

Schnelles Full-HD Display

Niedrige Auflösung bei 24 Zoll kaum bemerkbar

Contra:

Bildqualität könnte besser sein

"Nur" 24 Zoll

Dicker Rahmen

Darauf solltet ihr beim Kauf eines Monitors für die neuen Konsolen achten:

HDMI-2.1 / HDMI-2.0: Monitore mit HDMI-2.1 gibt es derzeit noch nicht, bis entsprechende Geräte erscheinen, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Wer darauf nicht warten möchte, findet in 4K-Geräten mit HDMI-2.0 eine Übergangsalternative. Diese Bildschirme schaffen bei 1440p 120 Hz, bei 4K 60 Hz. Das tut der Qualität aber (noch) keinen Abbruch, da bisher noch keine Titel mehr als 60 FPS bei einer 4K-Auflösung schaffen.

4K, Full-HD, oder WQHD: Wer möglichst viel aus seiner Konsole rausholen möchte, sollte zu einem 4K-Gerät mit HDMI 2.0 greifen, sie bieten derzeit die höchste Auflösung und das beste Bild. Für engere Budgets ist auch ein Full-HD-Monitor eine Alternative, vor allem bei kleineren Displays. Die Auflösung ist zwar geringer, aber je kleiner das Gerät ist, desto weniger fällt es auf. Zudem bekommt man Full-HD-Geräte bereits für unter 200 Euro. WQHD ist der Mittelweg, allerdings nur für die Xbox Series X/S, da die PS5 keine WQHD-Auflösungen unterstützt.

Freesync und G-Sync: Monitore können ihre Bildrate anpassen um Bildfehler zu vermeiden und verwenden dazu unterschiedliche Technologien. Freesync ist von AMD und unterstützt Frequenzen von 8 bis 240 Hz, G-Sync ist von Nvidia und arbeitet mit 30 bis 144 Hz.

Die Größe und der Abstand: Je kleiner ein Monitor ist, desto geringer sind die Anforderungen an die Auflösung. Bei einer Auflösung von 1920 x 1080 ist das Bild auf einem 24-Zöller noch sehr gut, bei 32 Zoll und mehr ist der Unterschied zu einer 3840 x 2160 Auflösung deutlicher sichtbar. Die Distanz zum Bildschirm ist, vor allem am Schreibtisch, auch wichtig. Generell solltet ihr immer mindestens 50 cm Abstand zum Monitor haben: Als Faustformel wird empfohlen, die 1,2-fache Länge der Bildschirmdiagonale entfernt zu sitzen (bei einem 27 Zoll Monitor wären das 82 cm).

Das Panel und die Reaktionsgeschwindigkeit: Generell habt ihr zumeist die Wahl zwischen einem VA-, TN- oder IPS-Panel. Die IPS Panel bieten dabei allgemein die größte Farbgenauigkeit und die beste Blickwinkelstabilität, sind aber (noch) etwas langsamer als VA oder TN. Die Reaktionsgeschwindigkeit eines Monitors gibt an, wie schnell sich die Pixel verändern können, oft wird sie als "grau zu grau"-Geschwindigkeit angegeben. Das ist vor allem bei schnellen Bewegungen sichtbar: je kleiner dieser Wert, desto schärfer bleibt das Bild bei bei Action-Feuerwerken wie Doom Eternal oder Call of Duty. Auch wichtig: der Input-Lag. Dieser beschreibt die Zeit, die zwischen dem Ankommen des Bildes bei der Grafikkarte, bis zur Darstellung auf dem Monitor vergeht.