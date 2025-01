Sims 4-Fan baut neuen Hintergrund für das unbeliebte Hauptmenü im Sims 2-Retrostil und ihr könnt ihn auch benutzen

Wenn ihr euer Hauptmenü in Die Sims 4 etwas altmodischer haben wollt, ist die Community für euch da.

Seit kurzem hat Die Sims 4 zum 25. Geburtstag ein neues Hauptmenü spendiert bekommen. Die Reaktionen darauf fielen allerdings nicht sonderlich gut aus. Wie praktisch, dass die Sims-Community viele kreative Köpfe beheimatet, die nicht lange gefackelt haben und das Problem selbst in die Hand nehmen.

Falls ihr Die Sims 4 auf dem PC spielt und mit dem neuen Design ebenfalls nicht zufrieden seid, könnt ihr zumindest das Hintergrundbild selbst austauschen. Mögliche Motive teilt die Community in ihren entsprechenden Foren, wie beispielsweise Reddit.

Sims 4-Menü im schicken Retro-Stil

User viddfork hat ein Design entworfen, dass auf dem Ladebildschirm des Klassiker Die Sims 2 basiert. Sowohl die Farbgebung als auch die sichtbaren Symbole sollten euch dementsprechend bekannt vorkommen, wenn ihr damals schon Die Sims gespielt habt.

Die Modifikation verändert lediglich das Hintergrundbild. Alle Buttons und Tabs bleiben gleich. Für viele dürfte das aber vollkommen ausreichen, denn gerade die knalligen Blau- und Grüntöne des Originals kamen bei einigen Fans nicht wirklich gut an.

Solltet ihr selbst einen Hintergrund erstellen wollen, ist das etwas aufwändiger und leider nicht mit einem simplen Datei-Tausch getan. Eine mögliche Anleitung findet ihr verlinkt in viddforks Post. Ansonsten könnt ihr euch aber natürlich bei den bereits erstellten Designs der Community bedienen, zumindest wenn ihr am PC spielt.

Große Neuigkeiten zu Die Sims angedeutet

Derzeit feiert das Sims-Franchise das 25. Jubiläum. Ab dem 4. Februar bekommt ihr deswegen über 70 kostenlose Items geschenkt, mit denen ihr eure Sims und deren Wohnungen dekorieren könnt. Dazu gibt es ein Geburtstagsevent und neue Content-Packs.

7:02 Die Sims wird 25 Jahre alt und EA verrät im Video, welche Geschenke es für euch gibt

Am 25. Februar wird es aber noch eine Überraschung geben. Was genau, lässt sich derzeit nur spekulieren. In der Gerüchteküche brodeln mögliche Remaster-Releases der originalen Sims-Klassiker umher. Außerdem könnten es weitere Ableger der MySims-Reihe auf aktuelle Plattformen schaffen und Neuigkeiten zu Project Rene wären so langsam auch mal wieder angebracht.

Letztlich heißt es aber weiterhin abwarten, bis Electronic Arts und Entwicklerstudio Maxis selbst den Vorhang lüften. Wir halten euch zum anstehenden Event natürlich auf dem Laufenden.