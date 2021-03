Die Sims 4-Fans wünschen sich seit langer Zeit ein paar bestimmte Gegenstände, Möbel und Möglichkeiten. Einer dieser Wünsche geht heute nach langer Wartezeit endlich in Erfüllung. Es hat zwar gut sieben Jahre gedauert, aber ab heute könnt ihr in Die Sims 4 nicht mehr nur normale Betten für eure Sims platzieren, sondern sie auch in Doppelstockbetten schlafen lassen. Wie eines der Stockbetten aussieht, zeigt das erste offizielle Bild schon mal vorab.

So sehen die Doppelstockbetten in Die Sims 4 aus, die heute kommen

Endlich sind sie da: Dass Doppelstockbetten tatsächlich noch eingeführt werden, wurde bereits vor einiger Zeit bekannt gegeben. Darauf wartet die Die Sims 4-Community seit einer kleinen Ewigkeit, die Freude darüber war dementsprechend groß. Ende Feburar wurde allerdings erstmal nur ein dunkler Umriss gezeigt:

5 0 Mehr zum Thema Die Sims 4 führt endlich Doppelstockbetten ein und die Fans feiern es

So sehen die Doppelstockbetten aus: Zusammen mit der Ankündigung des genauen Updates wurde auch schon mal ein erster Blick auf eines der Bunkbeds veröffentlicht. Offenbar gibt es die Stockbetten in mehreren Varianten, diese hier unterscheidet sich nämlich eindeutig von dem Schatten-Umriss.

Heute ist es soweit: Wie auf dem offiziellen Die Sims 4-Account auf Twitter bekannt gegeben wurde, geht das neue Sims-Update heute online. Zusätzlich wird ein Inside Maxis-Stream um 19 Uhr MEZ auf dem offiziellen Die Sims-Twitchkanal abgehalten, der durch die neuen Inhalte führt.

Wann kommen Doppelstockbetten? Heute Abend um 18 Uhr Mitteleuropäischer Zeit sollte das Update für alle Spieler*innen gleichzeitig online gehen.

Das steckt drin: Die Doppelstockbetten kommen nicht allein. Zusammen mit den neuen Schlafmöglichkeiten für eure Sims sollen noch einige andere Dinge eingeführt werden.

Doppelstockbetten

verbesserte Charakter-Eigenschaften

verbesserte Texturen auf PS4 und Xbox One

Außerdem wird aktuell schon viel über einen möglichen Nachfolger zu Die Sims 4 spekuliert. Einige Stellenausschreibungen deuten auf mehr Story und vielleicht sogar einen neuen Multiplayer hin. Wir haben hier 5 Dinge, die der nächste Teil besser machen soll, aufgeschrieben.

Wie findet ihr die Doppelstockbetten? Was muss als nächstes kommen oder im Nachfolger drin sein?