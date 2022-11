Die Sims 4 mit 64bit-Pflicht: Wenn ihr noch auf einem alten PC spielt, müsst ihr bald upgraden

Mittlerweile ist das Grundspiel von Die Sims 4 komplett kostenlos und für alle Plattformen verfügbar. Für wirklich alle Plattformen? Nein, denn bereits im Dezember trifft die 32bit-Version auf Widerstand, sie soll dann endgültig eingestellt werden. Diese Version wird zwar eigentlich bereits seit 2019 nicht mehr unterstützt, konnte bisher aber immer noch heruntergeladen und mit Einschränkungen gespielt werden. Hier lest ihr, wie ihr trotzdem weiterspielen könnt und eure Spielstände sichert.

Kein Retro-Gaming mehr für die Sims

Wie EA auf der eigenen Website schreibt, wird die Legacy-Edition von Die Sims 4 zum 12. Dezember 2022 nicht mehr verfügbar sein. Um weiterhin eure Sims im Pool einsperren zu können, braucht euer System also zwangsläufig ein Update. Seid ihr auf Windows unterwegs benötigt ihr auf jeden Fall ein 64bit-System. Alle Infos dazu findet ihr auf dieser Microsoft Website, auch wie ihr überprüfen könnt, ob euer System für 64bit geeignet ist.

Auf dem Mac braucht ihr die sogenannte Metal-Technologie. Auf der Website von Apple könnt ihr nachsehen, ob euer Mac Metal unterstützt. 64bit habt ihr hier automatisch und die meisten Macs ab 2012 unterstützen auch die erforderliche Technologie.

Wie wisst ihr, welche Edition ihr spielt?

Das lässt sich ebenso leicht herausfinden, wie eure Sims den Herd in Brand setzen. Wenn euer Spiel sich regelmäßig aktualisiert, seid ihr eigentlich schon auf der sicheren Seite und schon auf 64bit unterwegs. EA nennt außerdem noch folgende Punkte, die euch bestätigen, dass ihr bereits richtig seid:

Ihr habt seit November 2019 ein neues Die Sims 4 Pack gekauft und installiert

Ihr könnt Szenarien und runde Wände nutzen

Ihr könnt Sets kaufen und installieren

Ihr könnt im Spiel auf die Galerie zugreifen

Trifft allerdings keiner dieser Punkte auf euch zu, müsst ihr bald umsteigen.

Während euer PC sich fleißig updatet, könnt ihr euch hier den Trailer zum Free2Play Launch von Die Sims 4 ansehen:

1:44 Die Sims 4 - Neuer Trailer zum Free2Play-Start

So rettet ihr eure Speicherstände

Habt ihr euer System entsprechend aktualisiert, könnt ihr Die Sims 4 wie gewohnt über die Origin App starten. Um eure Spielstände dann noch zu übertragen, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet "Eigene Dateien" bzw. "Documents"

Öffnet dort "Electronic Arts"

Kopiert dort gegebenenfalls den Ordner "Die Sims 4 Legacy Edition"

Übertragt die Datei in den gleichen Ordner auf eurem neuen System (Dokumente/Electronic Arts) und ändert den Namen in "Die Sims 4"

Bei demselben System nach Update, den Ordner einfach in "Die Sims 4" umbenennen

Zuletzt dann nur noch das Spiel starten und eure Lieblings-Sims sollten für euch wieder zum munteren Herumschicken zur Verfügung stehen und es geht nichts verloren.

Habt ihr allerdings Mods in der Legacy Edition installiert, kann es sein, dass sie mit der "neuen" Version nicht mehr kompatibel sind. Sucht euch also in diesem Fall am besten schon einmal Alternativen oder bleibt einfach bei Vanilla.

All diese Infos und mehr Hilfe zu die Sims 4, findet ihr außerdem auf der Support Seite von EA.

Wie sieht es da auf eurem System aus: Spielt ihr noch die Legacy Edition oder seid ihr schon lange auf 64bit bzw. Metal unterwegs?