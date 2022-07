Sims 4-Update führt versehentlich Inzest-Beziehungen als Bug ein

Mit dem neuen Update für die Lebenssimulation Die Sims 4 können wir ab sofort ein besseres Feintuning bei den romantischen und sexuellen Interessen unserer Sims vornehmen. So ist es möglich, eine gleich- oder andersgeschlechtliche Anziehung vorzunehmen, sei es romantischer oder körperlicher Natur. Wir können sogar einstellen, dass gar keine Anziehung zu anderen Sims besteht.

Doch die Sims-Community hat einen neuen Bug entdeckt, der sich wohl mit dem neuen Update breit macht. Das Entwicklerteam ist bereits informiert und dabei, den Bug zu beheben, der in Deutschland sogar eine Straftat wäre.

Romantische Beziehungen zu blutsverwandten Sims

Was ist das Problem? Viele User in der Sims-Community haben entdeckt, dass ihre Sims plötzlich Gefühle für nahe Blutsverwandte entwickeln und eine Beziehung mit ihnen eingehen möchten. Reddit-User ProfoundEnd wundert sich beispielsweise, wieso sein Sim eine Laune bekommt, ihren Sohn nach einer romantischen Beziehung zu fragen:

Auf Twitter teilt Streamerin AshleyRoboto ihren Fall. Ihr Sim wird plötzlich ein guter Freund seiner Schwester, was ein Interesse an einer romantischen Beziehung in ihm hervorruft:

Auch im offiziellen EA-Forum meldet ein User einen Bug, der eine romantische Beziehung zwischen Zwillingsgeschwistern auslöst. Das Problem betrifft nicht nur vereinzelte User, denn im Forum und auch in den sozialen Medien gehen immer mehr Meldungen über diesen kuriosen Bug ein.

Ein kurzer Clip zeigt euch, wie ihr die Pronomen eurer Sims abändern könnt:

Bug soll bald der Vergangenheit angehören

Eine schnelle Lösung soll laut dem Quality Designer von Die Sims 4 bald auf dem Weg sein. Auf Twitter schreibt er, dass das Entwicklerteam über den Bug Bescheid weiß und ihn sogar selbst reproduzieren konnte. Das Team arbeitet so schnell wie möglich an einem Fix:

Wann könnte das Problem behoben werden? Da das Entwicklerteam noch nicht weiß, woher der Bug rührt, könnte noch einige Zeit vergehen, bis er gefixt ist. Ob der Bug mit dem nächsten großen Update oder mit einem kleineren Update behoben wird, ist ebenfalls nicht bekannt.

Vor wenigen Tagen erschien nicht nur das neue Update, sondern auch das Sims: High School Years-Erweiterungspaket. Alle weiteren Inhalte, die in diesem Jahr für Die Sims 4 herausgebracht wurden, könnt ihr in unserer GamePro-Roadmap nachlesen.

Habt ihr das Problem bei eurem Sims 4-Spielstand selbst feststellen können?