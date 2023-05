Da staunt auch Zelda nicht schlecht, eure Waffen müssen nämlich nicht kaputt gehen!

Mit der Waffenhaltbarkeit kehrt ein umstrittenes Breath of the Wild-Feature auch in Zelda: Tears of the Kingdom zurück. Das Ganze funktioniert dank der Synthese noch etwas anders als im Vorgänger, trotzdem müsst ihr euch früher oder später von den meisten eurer Waffen und Schilde verabschieden, wenn sie kaputt gehen.

Oder zumindest dachten wir das bislang! Es gibt nämlich tatsächlich eine Möglichkeit, die meisten Waffen und Schilde nicht nur vollkommen kostenlos zu reparieren, sondern sie dabei sogar aufzuwerten.

Waffen und Schilde in Zelda: TotK reparieren und upgraden, so geht's

Zelda-Fan Tristan Cooper hat die Methode auf Twitter geteilt und sie ist so simpel wie leicht zu übersehen. Um die Haltbarkeit eurer Ausrüstung wiederherzustellen, braucht ihr nämlich einen ganz bestimmten Feind: den Fels-Oktorok:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Diesen Feind könnt ihr an mehreren Stellen in der Nähe von Goronia in Eldin finden. Wir haben euch die Fundorte hier auf der Karte markiert:

Die Fels-Oktoroks findet im Nord-Osten der Map, westlich vom Todesberg.

So geht's: Wollt ihr jetzt eine Waffe oder einen Schild repariert haben, müsst ihr sie einfach vor dem Oktorok auf den Boden legen und ein paar Schritte zurückgehen. Er saugt sie dann ein und spuckt sie in eure Richtung wieder aus (Achtung, vergesst nicht, mit dem Schild zu blocken!) Dabei stellt er nicht nur die Haltbarkeit wieder komplett her, sondern verpasst der Waffe auch noch ein zufälliges Attribut wie erhöhte Haltbarkeit oder Angriffskraft.

Das ist natürlich besonders praktisch für Ausrüstung wie den Hylia-Schild. Den besten Schild in Tears of the Kingdom könnt ihr nämlich bereits zu Anfang des Spiels bekommen.

Nicht alle Waffen funktionieren: Ein paar Einschränkungen gibt es für die Oktorok-Methode aber trotzdem. Er kann nämlich nicht jede Waffe reparieren. Dazu zählen etwa die Grimmige-Gottheit-Klinge, aber auch Amiibo-Waffen.

Nur einmal pro Fels-Oktorok: Eine weitere Einschränkung ist, dass jeder Oktorok nur eine einzige Waffe reparieren kann. Danach könnt ihr den Feind ganz normal besiegen und müsst dann bis zum nächsten Blutmond warten, damit er respawnt und wieder eine Waffe oder einen Schild für euch repariert.

Was Zelda: Tears of the Kingdom so großartig macht, wo es aber auch einige Kritikpunkte gibt, könnt ihr im Test-Video sehen:

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Schnell-Lösung für die Waffenhaltbarkeit

Wenn mal kein Fels-Oktorok in der Nähe ist, gibt es aber auch eine schnelle Methode, um eure Waffen und Schilde am Zerbrechen zu hindern. Ihr könnt dank Synthese nämlich nicht nur neue Ausrüstung schaffen, sondern auch die Lebensdauer eurer bestehenden Waffen verlängern. Klebt dafür einfach einen simplen Gegenstand wie einen Apfel oder Stein an eure Schwerter, Schilde und Co. Dadurch werden sie zu einem neuen Gegenstand mit einer eigenen Haltbarkeit.

Ist die Ausrüstung jetzt kurz vor dem Zerbrechen, könnt ihr die Synthese ganz einfach im Menü rückgängig machen. Dadurch zerbricht zwar der angebrachte Gegenstand, aber eure Waffe oder euer Schild bekommt wieder die Haltbarkeit zurück, die er vor der Synthese hatte. Das Ganze könnt ihr theoretisch endlos wiederholen.

Kanntet ihr diesen Trick in TotK bereits?