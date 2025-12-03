Dieser Handheld löst eines meiner größten Probleme als Gaming-Vater und überzeugt dazu mit einer herausragenden Leistung

Einfach überall spielen zu können, ist schon lange ein Traum von mir. Seit ich Vater bin, hat das sogar noch mehr an Gewicht gewonnen. Schließlich hat man nicht immer die Zeit und vor allem die Kraft, um sich an einen Gaming-PC zu setzen.

Selbst das Nutzen eines Gaming-Laptops auf der Couch ist keine optimale Lösung. Schließlich braucht es hier auch wieder im besten Fall eine externe Maus oder einen Controller.

Lange Zeit waren daher zwar andere Handhelds eine mögliche Alternative. Allerdings fehlen auf diesen oftmals natürlich etliche Spiele und meine Bibliotheken vom PC kann ich auch nicht nutzen.

Abhilfe schaffen hier Gaming-Handhelds, wovon es nun zwei ganz besondere von Microsoft und ASUS gibt - den ROG XBOX ALLY und den ROG XBOX ALLY X. Letzteren hatte ich zum Hands-on bei mir und er wird wohl mein Problem lösen und für gemütliche Abende auf der Couch mit all meinen Spielen sorgen.

Das steckt im ROG Xbox Ally X

Der ROG Xbox Ally X Gaming-Handheld setzt auf den AMD Ryzen AI Z2 Extreme-Prozessor und verfügt über 24 GB Arbeitsspeicher. Beides sorgt für eine entsprechend herausragende Leistung. Für genügend Speicherplatz sorgt die verbaute 1 TB M.2 SSD.

Beim Display kommt ein 7 Zoll großes IPS-LCD-Touchscreen-Panel zum Einsatz. Dieses löst mit 1.920 x 1.080 und somit Full-HD auf. Das ist besonders wichtig, da Auflösungen darunter einfach nicht mehr zeitgemäß sind.

Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 120 Hz und somit sind bis zu 120 FPS darstellbar.

Zudem gibt es natürlich einige Anschlüsse:

1x USB 4 Typ-C mit DisplayPort 2.1

1x USB 3.2 Typ-C mit DisplayPort 2.1

1x UHS-II microSD-Kartenleser (unterstützt SD, SDXC und SDHC; UHS-I mit DDR200-Modus)

1x 3,5-mm-Kombi-Audiobuchse

Hier seht ihr alle Anschlüsse des ROG Xbox Ally X. Sie befinden sich alle im oberen Bereich. (Bildquelle: xbox.com)

Akku und Gewicht

Der Akku bietet 80 Wh und überzeugte mit bis zu 150 Minuten Laufzeit. Je nachdem welche Leistung benötigt wird und wie hell ihr zum Beispiel den Bildschirm eingestellt habt, hält der Akku kürzer. In der Regel aber mindestens über eine Stunde für Triple A-Games, was eine starke Leistung ist.

Mit seinen 715 g ist der ROG Xbox Ally X zudem relativ leicht. Das Gewicht verteilt sich auch gut, sodass sich der Handheld sogar noch leichter anfühlt. Ich hatte nie Probleme mit Ermüdung oder das er mir zu schwer vorkam.

Die technischen Voraussetzungen für ein sehr gutes Gaming-Erlebnis sind also geschaffen.

Der Bildschirm ist ungefähr so groß wie eine normale Banane und insgesamt ist der ROG Xbox Ally X nur etwas größer als selbige.

Fühlt sich an wie ein Xbox-Controller

Das Design des ROG Xbox Ally X ist so ausgelegt, dass es sich wirklich anfühlt, als würde man einen Controller in der Hand halten. Der Handheld liegt sehr gut in meinen durchschnittlich großen Händen und das Gefühl an sich erinnert mich stark daran, wie sich ein Xbox-Controller anfühlt.

Insgesamt ist der Handheld sehr gut verarbeitet und fühlt sich durchgehend hochwertig an. Alle Buttons und die Analog-Sticks sind zudem sehr gut zu erreichen.

Der Handheld liegt wirklich sehr gut in den Händen und fühlt sich super an.

Außerdem wirkt der ROG Xbox Ally X nicht klobig und das RGB an den Sticks ist ein hübscher Eye-Catcher.

Zugriff auf alle meine Spiele dank Xbox-Hub und Windows

Wirklich beeindruckt hat mich das Betriebssystem. Beim ROG Xbox Ally X steckt ein Windows 11 dahinter. Genauer gesagt wird von einer Xbox-Vollbilderfahrung gesprochen und das trifft es auch sehr gut.

Auf dem ROG Xbox Ally X findet ihr ein ganz normales Windows 11, das sich aber sehr gut dort bedienen lässt.

Schon direkt nach dem Einrichten beim allerersten Start landet ihr in der Xbox-App und diese wird in Vollbild dargestellt. Ihr könnt durch die App vollständig mit den Analog-Sticks navigieren ganz ohne zusätzliche Maus oder ähnliches.

Solltet ihr mal nicht ganz dorthin gelangen wohin ihr wollt, könnt ihr dank des Touchscreens kurz eure Finger dafür nutzen. Gerade beim Schreiben auch deutlich angenehmer als über die Sticks.

Die Xbox-App könnt ihr jederzeit verlassen und in der normalen Windows-Umgebung arbeiten. Ihr könnt also Browser aufmachen oder andere Software und Spiele-Clients starten.

Die Xbox-App auf dem ROG Xbox Ally X ist bereits jetzt sehr gut.

Besonders ist, dass ihr andere Spiele-Clients wie den Battle.net-Client, die EA-App oder Steam auch als App in der Xbox-App hinzufügen könnt. So könnt ihr direkt aus der Xbox-App heraus diese Clients starten und dort dann auf eure Spiele zugreifen.

Das alles macht es unheimlich angenehm, mit dem ROG Xbox Ally X zu spielen. Ich kann schnell von EA FC 26 auf Steam zu meiner Halo: Master Chief Collection im Xbox Game Pass oder zu Cyberpunk 2077 über GOG wechseln.

Natürlich kann die Xbox-App noch weiter verbessert werden, allerdings ist sie schon jetzt auf einem richtig guten Stand.

Leistung, die beeindruckt

Ein Halo auf dem ROG Xbox Ally X spielen zu können, ist für mich als Halo-Fan einfach großartig.

Wenn der ROG Xbox Ally X bereits beim Design überzeugt und die Benutzeroberfläche beeindruckt, bleibt nur noch die Frage nach der Leistung offen. Die Antwort hier lautet einfach gesagt: Es läuft!

Der Handheld mit dem AMD Ryzen AI Z2 Extreme-Prozessor sorgt für eine herausragende Leistung. Man muss hier immer im Kopf behalten, was auf einem kleinen Gerät wie diesem möglich ist, vor allem, wenn der Akku nicht dahinschmelzen soll.

Hier zeigte sich bei mir, dass ich Spiele wie The Outer Worlds 2, Sea of Thieves, Ori and the Blind Forest, Alan Wake und weitere wirklich flüssig spielen konnte.

Auch im Test meines Kollegen Duy Linh Dinh hat die ROG Xbox Ally X vollends überzeugt. Je nach Spiel erreicht der Handheld problemlos FPS-Werte jenseits der 30 FPS. In manchen Spielen sogar über 100 FPS.

Fazit: Endlich eine schnelle und unkomplizierte Gaming-Lösung

Wie löst der ROG Xbox Ally X nun mein Problem? Nach einem langen Arbeitstag und anschließendem Spielen mit meinem Kind, sowie vielleicht noch Abendessen kochen, bin ich meist sehr müde. Dennoch will ich meine Freizeit meinem liebsten Hobby, dem Gaming, widmen.

Ein Sitzen am Gaming-PC kommt nicht infrage, weil das wesentlich zu anstrengend ist. Der Gaming-Laptop war da oft die Notlösung, wenn ich zum Beispiel bestimmte Spiele spielen wollte.

Andere Handhelds sind zwar dann auch mal ein guter Ersatz, aber die meisten sind bei den Spielen eingeschränkt und zudem habe ich dort nicht meine ganze Bibliothek.

Daher springt an dieser Stelle der ROG Xbox Ally X Gaming-Handheld in die Lücke und füllt sie ganz wunderbar. Mit dem Handheld kann ich dank Windows-OS auf jedes meiner Spiele zugreifen. Durch die Xbox-App wird daraus sogar eine sehr angenehme Erfahrung und alles geht flüssig von der Hand.

Es fühlt sich einfach gut an und ich kann entspannt auf der Couch liegen, ein paar Quests in WoW machen, ein paar Matches in EA FC 26 spielen oder in Halo, sowie anderen Shootern den Abend ausklingen lassen.

Der ROG Xbox Ally X ist daher mein “Perfect-Match”.